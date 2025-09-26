Украинка сыграет профессора в сериале о Гарри Поттере

Фанатов Поттерианы, кажется, хватает во всем мире. Для украинского поколения детей, росших под фильмы о Гарри Поттере — мальчике, который выжил — следующая новость станет приятной неожиданностью!

Украинка Светлана Карабут сыграет одну из ролей в новом сериале о Гарри Поттере от HBO. Об этом стало известно из Redanian Intelligence.

Больше о Светлане Карабут и ее новой роли, рассказываем дальше в материале.

Светлана Карабут сыграет в сериале о Гарри Поттере

HBO уже приступил к съемкам своей новой телевизионной адаптации романов о Гарри Поттере, первый сезон которого начнется с экранизации Гарри Поттер и философский камень.

Уже известна большая часть актерского состава нового Гарри Поттера. В частности, украинская модель и актриса Светлана Карабут сыграет профессора нумерологии Септиму Вектор.

Как мы помним, это был один из любимых предметов Гермионы.

Светлана Карабут — британско-украинская актриса с опытом работы в киноиндустрии. Ее фильмография включает фильмы Не время умирать, Соло: Звездные войны, История и Супруги Рэдли.

Светлана Карабут проживает в Лондоне, однако в своих социальных сетях позиционирует себя как украинская модель.

Что известно о новом сериале о Гарри Поттере

О начале такого проекта стало известно весной 2023 года. Исполнительным продюсером сериала назвали автора оригинальных книг — Джоан Роулинг.

Сценаристами и режиссерами сериала стали Франческа Гардинер и Марк Майлод, создатели сериала Преемники.

Кстати, предыдущий проект в 2024 году получил четыре награды Золотого глобуса и шесть статуэток Эмми.

А о главном трио в новой истории о Гарри Поттере мы рассказывали раньше. Читай, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону, в материале по ссылке.

