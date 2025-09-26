Українка зіграє професорку у серіалі про Гаррі Поттера

Фанатів Поттеріани, здається, не бракує по всьому світу. Для українського покоління дітей, що зростало під фільми про Гаррі Поттера — хлопчика, що вижив — наступна новина стане приємною несподіванкою!

Українка Світлана Карабут зіграє одну із ролей у новому серіалі про Гаррі Поттера від HBO. Про це стало відомо з Redanian Intelligence.

Більше про Світлану Карабут та її нову роль розповідаємо далі у матеріалі.

Світлана Карабут зіграє у серіалі про Гаррі Поттера

HBO вже розпочав зйомки своєї нової телевізійної адаптації романів про Гаррі Поттера, перший сезон якої розпочнеться з екранізації Гаррі Поттер і філософський камінь.

Вже відома чимала частина акторського складу нового Гаррі Поттера. Зокрема, українська модель та акторка Світлана Карабут зіграє професорку нумерології Септиму Вектор.

Як ми памʼятаємо, це був один із улюблених предметів Герміони.

Світлана Карабут — британсько-українська акторка з досвідом роботи в кіноіндустрії. Її фільмографія містить фільми Не час помирати, Соло: Зоряні війни, Історія та Подружжя Редлі.

Світлана Карабут проживає у Лондоні, однак у своїх соціальних мережах позиціонує себе саме як українська модель.

Що відомо про новий серіал про Гаррі Поттера

Про початок такого проекту стало відомо навесні 2023 року. Виконавчою продюсеркою серіалу назвали авторку оригінальних книг — Джоан Роулінг.

Сценаристами та режисерами серіалу стали Франческа Гардінер та Марк Майлод, творці серіалу Спадкоємці.

До речі, попередній проект у 2024 році отримав чотири нагороди Золотого глобуса та шість статуеток Еммі.

А про головне тріо у новій історії про Гаррі Поттера ми розповідали раніше. Читай, хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону, у матеріалі за посиланням.

