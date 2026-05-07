Анджеліна Джолі виграла суд: Бред Пітт не отримав доступу до її листування

Багаторічна судова епопея навколо французького маєтку та виноробні Château Miraval отримала новий несподіваний поворот. Цього разу фортуна посміхнулася актрисі: суд Лос-Анджелеса став на бік Анджеліни, захистивши її право на конфіденційність листування, до якого так прагнув отримати доступ її колишній чоловік. Про це пише TMZ.

Таємниця 22 листів: чому Бред Пітт зазнав невдачі

Цей раунд юридичного протистояння зосередився навколо спроб команди Пітта отримати доступ до приватних електронних листів Джолі. 62-річний актор наполягав на розкритті листування Анджеліни з її бізнес-менеджерами, публіцистами та фінансовими радниками, стверджуючи, що ці документи проллють світло на справжні мотиви продажу її частки у Château Miraval.

Проте Анджеліна Джолі суд виграла. Суддя Вищого суду округу Лос-Анджелес постановив, що навіть якщо листи не надсилалися безпосередньо адвокатам, вони є частиною юридичної стратегії. Отже, документи захищені привілеєм конфіденційності.

Адвокат актриси Пол Мерфі не приховував задоволення від рішення, зазначивши, що Бред піт у цьому питанні програв вщент: спочатку він вимагав понад сотню документів, потім скоротив список до 22, але зрештою отримав нуль. На думку захисту Джолі, такі дії актора — це не просто пошук доказів, а чергова спроба контролювати життя колишньої дружини.

— Це важлива перемога для пані Джолі. Рішення показує, що пан Пітт повністю перейшов межі, коли намагався отримати доступ до очевидно привілейованих документів. Нагадаємо, спочатку він вимагав 126 привілейованих документів, потім скоротив вимоги до 22, а тепер не отримає нічого. Це частина моделі поведінки пана Пітта — прагнення контролювати все, що стосується Анджеліни, включно з її спілкуванням із власними адвокатами. Ми дуже задоволені тим, що і апеляційний суд, і суд першої інстанції зрештою це зупинили — зазначив правозахисник акторки.

Через що почався конфлікт Анжодіни Джолі та Бреда Пітта

Варто нагадати, що конфлікт через виноробню Miraval є лише одним із фронтів масштабної війни, яка почалася після того, як розлучення Джолі та Пітта стало офіційним. Основна претензія колишнього чоловіка полягає в тому, що Анджеліна продала свою частку бізнесу російському підприємцю Юрію Шефлеру, нібито порушивши їхню джентльменську угоду про право першочергового викупу.

Зі свого боку, актриса стверджує, що переговори з Піттом провалилися через його вимогу підписати занадто жорстку угоду про нерозголошення, яка б змусила її мовчати про певні аспекти їхнього сімейного життя.

Позиція сторони Пітта: тимчасовий захист чи приховування правди

Попри поразку в питанні листування, джерела з оточення актора закликають не поспішати з висновками. Представники Пітта натякають, що це лише тимчасовий захист, який дозволяє Джолі приховувати інформацію про її реальні наміри під час угоди. Актор також намагається прискорити судовий розгляд, заявляючи, що через постійні затримки він не може повноцінно розпоряджатися маєтком, у який вклав стільки сил та коштів.

Хоча суд відмовив Анджеліні в накладенні грошових санкцій на сторону Пітта (вона вимагала 34 тисячі доларів за судові витрати), перемога в питанні недоторканності особистого листування дає їй вагому перевагу в подальшій боротьбі.

