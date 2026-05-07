Торгівля відстрочками: у Києві викрили схему фіктивного працевлаштування за понад $8 тисяч

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора провела операцію з очищення власних лав, викривши корупційну схему, організовану чинним співробітником спецслужби та його спільником-підприємцем.

Зловмисники налагодили прибутковий бізнес на мобілізації, пропонуючи чоловікам призовного віку уникнути служби через фіктивне працевлаштування. За 8,5 тисяч доларів США з особи ділки обіцяли оформити “клієнта” працівником підприємства лише документально.

Від 8,5 тисяч доларів за бронь: прокуратура розкрила деталі корупційної мережі в СБУ

Організатори схеми використовували юридичні лазівки в системі бронювання, перетворюючи державний механізм на джерело особистого збагачення.

Викрити протиправну діяльність вдалося завдяки пильності одного з потенційних замовників, який звернувся до правоохоронних органів. Подальший процес переговорів та передання грошей проходили під повним контролем оперативників внутрішньої безпеки СБУ.

Кульмінацією операції стало затримання працівника СБУ безпосередньо під час отримання чергового траншу у розмірі 34 тисяч доларів США — суми, еквівалентної вартості послуг для чотирьох осіб.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство встановлює повне коло осіб, які могли бути причетними до функціонування цього каналу ухилення від мобілізації.

Фото: Руслан Кравченко.

