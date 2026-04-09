Затримали на гарячому: посадовець Укрзалізниці вимагав $100 тис. хабаря

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в структурі АТ Укрзалізниця. Заступник директора Департаменту екологічної безпеки вирішив монетизувати свої повноваження, вимагаючи 100 000 доларів США готівкою.

За ці кошти посадовець обіцяв “допомогти” приватному підприємству, якому заважала державна власність у вигляді залізничної колії.

Заступнику директора департаменту УЗ загрожує термін за корупційну схему

Слідство встановило, що до затриманого звернувся представник підприємства з виробництва гранітної продукції, що на Хмельниччині. Бізнес потребував розширення території, проте на заваді стояв відрізок залізничної колії.

Посадовець УЗ запевнив, що офіційна процедура демонтажу та виключення майна з реєстрів є надзвичайно складною, вимагає погоджень із Мінінфраструктури та численними підрозділами.

Натомість він запропонував авторську схему. За планом зловмисника, спочатку мав відбутися фіктивний сезонний об’їзд, під час якого спеціальна комісія визнала б колію нерентабельною.

Далі — технічний демонтаж, списання та передання земельної ділянки громаді для потреб кар’єру. Весь процес “під ключ” обіцяли реалізувати за 3–6 місяців, посилаючись на аналогічний “успішний досвід” на Львівській залізниці.

Посадовець наполягав на оплаті наперед і виключно готівкою. Фінал цієї історії виявився для нього фатальним: правоохоронці затримали фігуранта безпосередньо в момент отримання всієї суми хабаря. Під час особистого обшуку в нього вилучили не лише 100 000 доларів, а й власноруч написану розписку про отримання грошей.

Обшуки були проведені не лише на місці затримання, а й у робочому кабінеті, вдома та в автомобілі підозрюваного. Правоохоронці наразі перевіряють причетність інших співробітників залізниці та профільного міністерства до цієї схеми.

Наразі заступнику директора департаменту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, конфіскація майна, а також заборона обіймати певні посади.

До суду вже подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідство триває.

