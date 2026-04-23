Смертельна пастка за $3000: в Ужгороді агентка РФ отруїла військового

В Ужгороді правоохоронці розкрили цинічний злочин, де ціною життя українського захисника став гонорар від російських спецслужб. 26-річна жінка, виконуючи завдання ворога, не просто вбила людину, а й намагалася ввести слідство в оману, інсценувавши природну смерть від алкоголю.

Держзрада за кривавий гонорар

Офіс Генпрокурора зазначає, що поліція вже висунула підозру 26-річній уродженці Запоріжжя за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Слідство встановило, що жінка була на прямому зв’язку з представником спецслужб РФ.

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили деталі контракту з ворогом.

— За даними слідства, жінка діяла за вказівками представника спецслужб РФ, з яким встановила контакт через месенджер. За 3000$ вона погодилась здобути інформацію з телефону військового. Надалі підозрювана познайомилась із визначеним чоловіком і встановила з ним довірливі стосунки. Згодом, виконуючи інструкції куратора, підлила чоловіку у напій невідомий препарат. Через певний час військовослужбовець знепритомнів і помер — йдеться в повідомленні.

Ба більше, зрадниця не просто залишила місце злочину — вона провела фотосесію для кураторів.

За версією слідства, після цього жінка сфотографувала тіло та надіслала звіт своїм кураторам. Водночас вона викликала швидку допомогу, намагаючись інсценувати нещасний випадок.

За клопотанням керівника обласної прокуратури Мирослава Пацкана суд вже обрав фігурантці запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.

Як руйнувалася версія про природну смерть

У Національній поліції зазначили, що тіло бійця знайшли 13 квітня в орендованій квартирі. На перший погляд, ситуація виглядала як побутова трагедія. Проте оперативники Ужгородського районного управління поліції почали копати глибше, відпрацьовуючи останні зв’язки померлого.

У поліції Закарпаття розповіли, як підозрювана намагалася вийти сухою з води:

— Відпрацьовуючи останні контакти померлого, оперативникам вдалося з’ясувати, що на момент смерті у квартирі перебувала 26-річна уродженка Запоріжжя. За її словами, напередодні вони разом із військовослужбовцем відпочивали та, ймовірно, він помер через надмірне вживання алкоголю. Цю версію спростували результати оперативних заходів — зазначають у поліції.

Слідчі встановили, що гостя підсипала препарат у напій і холоднокровно чекала кілька годин, поки військовий помре. Лише переконавшись у його смерті та отримавши подальші вказівки з Росії, вона набрала 103, граючи роль випадкової свідка.

Наразі тривають експертизи, які мають точно встановити склад отруйної речовини. Після отримання результатів розтину правоохоронці вирішать питання про додаткову правову кваліфікацію — крім держзради, жінці може загрожувати стаття за умисне вбивство.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді. Проте масштаб зібраних доказів уже зараз вказує на те, що це була спланована ліквідація на замовлення ворога.

Головне фото: Офіс Генпрокурора.

