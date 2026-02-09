Підробила довіреність: жителька Дніпра отримала понад 400 тис. грн за зниклого безвісти

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 43-річній жительці Дніпра, яка вдалася до зухвалої махінації, щоб заволодіти коштами українського захисника.

Отримала гроші за зниклого безвісти: у Києві оголосили жінці підозру

Мова йде про суму у 9800 євро, які були призначені військовослужбовцю за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

На момент присудження виплат у грудні 2024 року воїн уже мав офіційний статус зниклого безвісти після виконання бойового завдання восени того ж року. Зловмисниця, знаючи про обставини зникнення чоловіка, вирішила скористатися цією обставиною задля власного збагачення.

Для реалізації свого плану підозрювана видавала себе за особу, яка перебувала із заявником у фактичних шлюбних відносинах (цивільну дружину). Вона надала до Міністерства юстиції України підроблену довіреність, нібито оформлену від імені захисника, в якій було зазначено її право на одержання належних чоловіку виплат.

На підставі цих фіктивних документів на банківський рахунок жінки було перераховано понад 438 тисяч гривень. Наразі дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Правоохоронці вже наклали арешт на банківський рахунок, куди були перераховані кошти. Жінці загрожує суворе покарання — позбавлення волі на строк до восьми років.

