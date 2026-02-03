Використовував власну матір для стеження: СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки України успішно нейтралізувала на Донеччині агента ФСБ, який обрав вкрай цинічний спосіб шпигунства за українськими захисниками у прифронтовій Дружківці.

СБУ затримала агента ФСБ, який використовував власну матір

41-річний місцевий мешканець, намагаючись уникнути мобілізації та очікуючи на окупацію регіону, дистанційно завербувався через російський чат-бот і почав коригувати ворожий вогонь. Оскільки фігурант майже не залишав свого помешкання, він втемну залучив до збору розвідданих власну матір, яка навіть не підозрювала, що допомагає сину-зраднику.

Під час походів за волонтерською допомогою жінка, на прохання сина, звертала увагу на місця зосередження Сил оборони та рух військової техніки, а після повернення детально переповідала побачене. Зловмисник одразу пересилав отримані координати та описи своєму куратору з російської спецслужби для підготовки прицільних ударів по позиціях ЗСУ.

Читати на тему Готував теракти в ТРЦ та метро: СБУ викрили агента ФСБ у Києві Житель тимчасово окупованого Криму готував теракти у столиці.

Співробітники СБУ затримали агента безпосередньо в його квартирі, вилучивши смартфон із доказами активної співпраці з окупантами. Одночасно з затриманням правоохоронці провели заходи для убезпечення локацій українських військ, що перебували у зоні уваги ворога.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене чоловіку загрожує найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що СБУ викрила агента ФСБ, яка наводила балістику на ТЕЦ Києва — читай в матеріалі, як це відбувалось.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!