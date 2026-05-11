В Охтирці чоловік кинув гранату поліцейським під ноги: п’ятеро поранених

У місті Охтирка, що на Сумщині, близько 17:30 10 травня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одному із місцевих закладів харчування перебуває чоловік із гранатою, який відкрито погрожує відвідувачам.

На місце інциденту прибули екіпажі сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітники Управління поліції охорони. Поліцейські виявили підозрюваного неподалік закладу та одразу розпочали з ним перемовини, намагаючись переконати його здати зброю та уникнути жертв.

Однак під час спілкування ситуація загострилася: чоловік привів боєприпас у дію та кинув його на землю, внаслідок чого стався потужний вибух.

Вибух в Охтирці 10 травня: відомо про п’ятьох поранених внаслідок вибуху гранати

Внаслідок інциденту травмування різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро осіб. Серед постраждалих — троє працівників поліції, які брали участь у перемовинах, один цивільний чоловік, що перебував поблизу, а також сам правопорушник.

Усіх поранених було оперативно госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі наразі надають їм необхідну допомогу. Правоохоронці встановили особу фігуранта: ним виявився 41-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець.

На місці події продовжує роботу слідчо-оперативна група, яка збирає речові докази та встановлює походження бойової гранати у цивільному секторі.

Слідче управління поліції Сумщини за процесуального керівництва прокуратури вже розпочало досудове розслідування. Проти фігуранта відкрито кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України.

Самого зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України, наразі він перебуває під вартою у лікарні.

