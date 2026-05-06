Удар по центру Сум: два Шахеди зруйнували дитячий садок, під завалами були люди

Зранку 6 травня 2026 року російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення, атакувавши центральну частину міста Суми. Близько 10:30, під час повітряної тривоги, два ударні безпілотники типу Shahed поцілили безпосередньо в будівлю дитячого садка.

За інформацією в. о. міського голови Артема Кобзаря та Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок влучань на місці події спалахнула пожежа, а сама цивільна споруда зазнала серйозних руйнувань. Вибуховою хвилею також було пошкоджено вікна та фасади в навколишніх будинках центрального району.

Атака на Суми: російські дрони вдарили по дитячому садку в центрі міста, є поранені

Рятувальна операція на місці трагедії розпочалася миттєво. Як повідомив заступник міського голови Станіслав Поляков, після вибухів під завалами садочка опинилися люди. Фахівцям ДСНС вдалося оперативно деблокувати постраждалих.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на місці влучання ворожих БпЛА в будівлю дитячого садочка рятувальники виявили тіло жінки. Загиблою виявилася охоронниця дошкільного навчального закладу, яка під час удару перебувала на зміні.

Трагедії серед дітей вдалося уникнути лише тому, що на момент атаки вихованці заклад не відвідували.

Крім того, з місця влучання було госпіталізовано двох поранених осіб. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, які надають їм усю необхідну допомогу.

Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати осередки вогню, аби переконатися, що під уламками не залишилося інших людей.

На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи для документування воєнного злочину. Місцева влада закликає жителів Сум не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза повторних атак БпЛА залишається високою.

