Як зробити мак пам’яті своїми руками до 8 травня: майстер-класи з відео і поради

Мак пам’яті на 8 травня — символ вшанування загиблих у Другій світовій війні та всіх жертв війни.
Він нагадує про крихкість життя і необхідність зберігати мир.
Як зробити мак пам’яті своїми руками — поради та корисні відео у матеріалі.
Як зробити квітку мак своїми руками з паперу
- Виріж пелюстки мака з червоного паперу або фетру: зазвичай 4–6 пелюсток овальної форми з хвилястим краєм, можна одразу у формі вісімки.
- Зроби серединку: з чорного паперу, тканини або ґудзика сформуй круглу основу.
- Додай тичинки — дрібно нарізані чорні нитки або щільний папір навколо серединки.
- Склей або зший пелюстки навколо центру, формуючи квітку.
- Закріпи знизу дріт або шпажку як ніжку, обмотавши її зеленим папером або стрічкою.
- За бажанням додай листочки з зеленого паперу.
Як зробити брошку мак своїми руками
- З вузької чорної смужки зроби махрову серединку. Для цього поріж ножицями її край, перетворивши його на бахрому.
- З прямокутника червоного кольору виріж пелюстки. Кожен край зроби максимально хвилястим.
- Обережно загорни кожен промінчик пелюстки для створення додаткового об’єму.
- Щільно згорни серединку і доєднай до неї п’ять махрових пелюсток, як на відео.
Як зробити мак своїми руками з фетру
- Виріж з фетру п’ять пелюсток маку за шаблоном, як на відео.
- Червною ниткою потроху затягни нижні краї кожної пелюстки, злегка вигинаючи їх.
- Сформуй з пелюсток квітку, затягнувши петлю всередині.
- Зроби з чорного фетру серединку.
- За бажанням, можеш прикріпити стебло і додати листочки зеленого кольору.
Як зробити мак своїми руками з паперу
- Візьми червоний і чорний кольоровий папір, ножиці та клей.
- Виріж із червоного паперу 2–3 кола однакового розміру.
- Склади кожне коло навпіл кілька разів і обріж краї хвилею, щоб отримати пелюстки.
- Розгорни заготовки — вийдуть об’ємні пелюстки.
- Склей пелюстки між собою, злегка зміщуючи їх, щоб квітка була пишною.
- З чорного паперу виріж невелике коло для серединки.
- Приклей серединку в центр квітки та трохи надріж краї для ефекту тичинок.
- За бажанням прикріпи квітку до шпажки або зроби з неї брошку.
Звідки виникла традиція вшановувати загиблих маками
Червоний мак став символом пам’яті про жертв воєн після Першої світової війни. Ідея походить із вірша Джона Мак-Крея “На полях Фландрії”, де були слова: У полі Фландрії поміж хрестами Гойдає вітер мак рядами, Щоб знали місце, де ми є… (переклад Наталії Безсонової).
З 1920-х він став офіційним символом у США та Британії, а згодом поширився по світу.
В Україні мак має і давнє значення. Вважається, маки цвітуть там, де була пролита козацька кров. Вони символізують пам’ять, красу та скороминущість життя.
Джерело фото: Рinteres.
Читай також про День пам’яті та перемоги — 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!