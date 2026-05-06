Як зробити мак пам’яті своїми руками до 8 травня: майстер-класи з відео і поради

Як зробити брошку мак своїми руками

З вузької чорної смужки зроби махрову серединку. Для цього поріж ножицями її край, перетворивши його на бахрому.

З прямокутника червоного кольору виріж пелюстки. Кожен край зроби максимально хвилястим.

Обережно загорни кожен промінчик пелюстки для створення додаткового об’єму.

Щільно згорни серединку і доєднай до неї п’ять махрових пелюсток, як на відео.

Як зробити мак своїми руками з фетру

Виріж з фетру п’ять пелюсток маку за шаблоном, як на відео.

Червною ниткою потроху затягни нижні краї кожної пелюстки, злегка вигинаючи їх.

Сформуй з пелюсток квітку, затягнувши петлю всередині.

Зроби з чорного фетру серединку.

За бажанням, можеш прикріпити стебло і додати листочки зеленого кольору.

Як зробити мак своїми руками з паперу

Візьми червоний і чорний кольоровий папір, ножиці та клей.

Виріж із червоного паперу 2–3 кола однакового розміру.

Склади кожне коло навпіл кілька разів і обріж краї хвилею, щоб отримати пелюстки.

Розгорни заготовки — вийдуть об’ємні пелюстки.

Склей пелюстки між собою, злегка зміщуючи їх, щоб квітка була пишною.

З чорного паперу виріж невелике коло для серединки.

Приклей серединку в центр квітки та трохи надріж краї для ефекту тичинок.

За бажанням прикріпи квітку до шпажки або зроби з неї брошку.

Звідки виникла традиція вшановувати загиблих маками

Червоний мак став символом пам’яті про жертв воєн після Першої світової війни. Ідея походить із вірша Джона Мак-Крея “На полях Фландрії”, де були слова: У полі Фландрії поміж хрестами Гойдає вітер мак рядами, Щоб знали місце, де ми є… (переклад Наталії Безсонової).

З 1920-х він став офіційним символом у США та Британії, а згодом поширився по світу.

В Україні мак має і давнє значення. Вважається, маки цвітуть там, де була пролита козацька кров. Вони символізують пам’ять, красу та скороминущість життя.

