Міжнародний день акушерки 5 травня 2026: теплі привітання для тих, хто зустрічає життя

Міжнародний день акушерки — це свято тих, хто стоїть на самому початку життя, людей з великим серцем, які дарують спокій у хвилюючі миті, підтримують і допомагають народитися новому щастю.
Важко знайти іншу професію, де б так тісно поєднувались велика відповідальність, ніжність і щире людське тепло.
Саме завдяки акушеркам перші хвилини життя стають безпечними й сповненими турботи. Це робота, яка наповнена світлом, довірою і справжнім дивом.
У день свята особливо важливо згадати про акушерок і подарувати їм не просто привітання, а щиру вдячність. Сказати “дякую” — за спокій у хвилюючі миті, за теплі слова підтримки, за руки, які першими зустрічають нове життя.
Привітання з днем акушерки у віршах
Акушерським володієш ти талантом
Є уміння в тобі і доброта,
Серце яскраве, подібно діаманту,
І співчуття всередині, і теплота!
Ми тебе сьогодні вітаємо,
Будь здоровою, красивою, щасливою
Добробуту бажаємо щиро,
І найголовніше — миру!
***
Дітвору на світ приймаєте,
Про пологи усе ви знаєте,
Щиро сьогодні вас вітаємо,
Міцного здоров`я бажаємо,
Хай задоволення робота дарує,
Позитив навколо вас вирує.
***
Всіх акушерок світ вітає,
Бажає в професійне свято
Тим, хто нас першим зустрічає,
Добра, здоров`я, сил багато!
Дитина з вами світ цей бачить.
Народження — це справжнє диво!
Хай доля вам добром віддячить
За працю вашу, вкрай важливу.
***
Сьогодні весь світ із повагою каже:
Усім акушеркам і шана, і слава!
Бажаємо без хвилювань, навантажень
Ми вам працювати завзято і жваво.
Бажаємо сил, розуміння, здоров`я,
Везіння у всьому, добра і терпіння.
Серця хай наповнені будуть любов`ю,
А люди цінують за всі ваші вміння.
Привітання з Днем акушерки своїми словами
Вітаю з Днем акушерки! Ви — людина, яка стоїть на межі між дивом і реальністю. Нехай у вашому житті буде стільки ж світла, скільки ви даруєте іншим у найважливіші миті.
***
Вітаю зі святом! Ви тримаєте в руках перші секунди нового життя — і це справжнє диво. Нехай у вашому серці завжди живе тепло, яке ви щедро віддаєте іншим.
****
З Днем акушерки! Нехай кожне “Дякую”, сказане вам, зігріває душу, а кожна усмішка новонародженого нагадує, наскільки важливу і світлу справу ви робите.
***
Щиро вітаю зі святом! Ваша професія — це більше, ніж робота. Це ніжність, сила і безмежна турбота в одному серці. Нехай життя відповідає вам такою ж добротою!
***
Зі святом, з Днем акушерки! Ви — перша людина, яка зустрічає нове життя, і це велика честь. Нехай доля дарує вам спокій, радість і багато щасливих моментів поза роботою.
Читай також, як народжували дітей наші предки: цікаві факти про зачаття, вагітність та пологи української давнини.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!