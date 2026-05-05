Міжнародний день акушерки 5 травня 2026: теплі привітання для тих, хто зустрічає життя

Міжнародний день акушерки — це свято тих, хто стоїть на самому початку життя, людей з великим серцем, які дарують спокій у хвилюючі миті, підтримують і допомагають народитися новому щастю.

Важко знайти іншу професію, де б так тісно поєднувались велика відповідальність, ніжність і щире людське тепло.

Саме завдяки акушеркам перші хвилини життя стають безпечними й сповненими турботи. Це робота, яка наповнена світлом, довірою і справжнім дивом.

У день свята особливо важливо згадати про акушерок і подарувати їм не просто привітання, а щиру вдячність. Сказати “дякую” — за спокій у хвилюючі миті, за теплі слова підтримки, за руки, які першими зустрічають нове життя.

Привітання з днем акушерки у віршах

Акушерським володієш ти талантом

Є уміння в тобі і доброта,

Серце яскраве, подібно діаманту,

І співчуття всередині, і теплота!

Ми тебе сьогодні вітаємо,

Будь здоровою, красивою, щасливою

Добробуту бажаємо щиро,

І найголовніше — миру!

***

Дітвору на світ приймаєте,

Про пологи усе ви знаєте,

Щиро сьогодні вас вітаємо,

Міцного здоров`я бажаємо,

Хай задоволення робота дарує,

Позитив навколо вас вирує.

***

Всіх акушерок світ вітає,

Бажає в професійне свято

Тим, хто нас першим зустрічає,

Добра, здоров`я, сил багато!

Дитина з вами світ цей бачить.

Народження — це справжнє диво!

Хай доля вам добром віддячить

За працю вашу, вкрай важливу.

***

Сьогодні весь світ із повагою каже:

Усім акушеркам і шана, і слава!

Бажаємо без хвилювань, навантажень

Ми вам працювати завзято і жваво.

Бажаємо сил, розуміння, здоров`я,

Везіння у всьому, добра і терпіння.

Серця хай наповнені будуть любов`ю,

А люди цінують за всі ваші вміння.

Привітання з Днем акушерки своїми словами

Вітаю з Днем акушерки! Ви — людина, яка стоїть на межі між дивом і реальністю. Нехай у вашому житті буде стільки ж світла, скільки ви даруєте іншим у найважливіші миті.

***

Вітаю зі святом! Ви тримаєте в руках перші секунди нового життя — і це справжнє диво. Нехай у вашому серці завжди живе тепло, яке ви щедро віддаєте іншим.

****

З Днем акушерки! Нехай кожне “Дякую”, сказане вам, зігріває душу, а кожна усмішка новонародженого нагадує, наскільки важливу і світлу справу ви робите.

***

Щиро вітаю зі святом! Ваша професія — це більше, ніж робота. Це ніжність, сила і безмежна турбота в одному серці. Нехай життя відповідає вам такою ж добротою!

***

Зі святом, з Днем акушерки! Ви — перша людина, яка зустрічає нове життя, і це велика честь. Нехай доля дарує вам спокій, радість і багато щасливих моментів поза роботою.

