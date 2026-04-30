Вальпургієва ніч: як зʼявилася та що не можна робити в це свято

Колись наші предки вірили: у ніч з 30 квітня на 1 травня межа між світами зникає. Тіні починають танцювати навколо багать, дерева шепочуть стародавні молитви, а повітря насичується чарами! Це — Вальпургієва ніч. Таємнича, трохи страшна, але напрочуд символічна.

Що ж відомо про це давнє свято, чиї корені проростають у язичницьке минуле та християнське сьогодення?

Вальпургієва ніч 2026: традиції предків

Попри магічний антураж, Вальпургієва ніч носить ім’я… святої!

У VIII столітті в Німеччині жила черниця Вальпурга, яка прославилася своєю доброчинністю. Дівчина заснувала монастир Гайденгайм та поширювала християнство серед людей. Вальпурга зробила багато добрих вчинків: рятувала людей від голоду та лихих хвороб. Її день пам’яті — 1 травня.

Утім, у цей день наші предки зазвичай вшановували богиню Живу — покровительку життєвої сили. Тож ніч перед цим днем була не просто особливою, а й потужною за енергією.

Наші предки розпалювали великі багаття, стрибаючи через них, щоб очистити тіло й душу; спалювали опудало відьми — символ зла й нещасть; ходили з факелами довкола будинків, проганяючи нечисту силу; збирали лікарські трави — вважалося, що цієї ночі вони набувають особливої сили, та прислухались до снів, бо у Вальпургієву ніч вони вважаються віщими.

Що заведено робити у Вальпургієву ніч

Навіть якщо ти не віриш у магію, ця ніч — гарна нагода відновити власні сили.

Розпали багаття та спали непотрібні речі. Попрощайся з минулим. Спали папірці з тим, від чого хочеш позбутися: страхів, образ, сумнівів. Збери трави або купи запашні чаї. Особливо ромашку, м’яту чи чебрець. Запали свічки, відганяючи від себе злі сили. Світло — найпростіший спосіб очиститися від негативу.

А що не можна робити у Вальпургієву ніч

Проте у Вальпургієву ніч варто уникати:

чорного одягу (в ін притягує темну енергію);

бузку в домі ( вважається, що він може відчинити двері для злих сил);

сварок і прокльонів (ц е ніч, коли слово має особливу силу — краще мовчати, ніж зіпсувати карму);

заборонено проявляти агресію.

