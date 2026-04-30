Вальпургієва ніч: як зʼявилася та що не можна робити в це свято

Колись наші предки вірили: у ніч з 30 квітня на 1 травня межа між світами зникає. Тіні починають танцювати навколо багать, дерева шепочуть стародавні молитви, а повітря насичується чарами! Це — Вальпургієва ніч. Таємнича, трохи страшна, але напрочуд символічна.
Що ж відомо про це давнє свято, чиї корені проростають у язичницьке минуле та християнське сьогодення? Дізнайся просто зараз!
Вальпургієва ніч 2026: традиції предків
Попри магічний антураж, Вальпургієва ніч носить ім’я… святої!
У VIII столітті в Німеччині жила черниця Вальпурга, яка прославилася своєю доброчинністю. Дівчина заснувала монастир Гайденгайм та поширювала християнство серед людей. Вальпурга зробила багато добрих вчинків: рятувала людей від голоду та лихих хвороб. Її день пам’яті — 1 травня.
Утім, у цей день наші предки зазвичай вшановували богиню Живу — покровительку життєвої сили. Тож ніч перед цим днем була не просто особливою, а й потужною за енергією.
Наші предки розпалювали великі багаття, стрибаючи через них, щоб очистити тіло й душу; спалювали опудало відьми — символ зла й нещасть; ходили з факелами довкола будинків, проганяючи нечисту силу; збирали лікарські трави — вважалося, що цієї ночі вони набувають особливої сили, та прислухались до снів, бо у Вальпургієву ніч вони вважаються віщими.
Що заведено робити у Вальпургієву ніч
Навіть якщо ти не віриш у магію, ця ніч — гарна нагода відновити власні сили.
- Розпали багаття та спали непотрібні речі.
- Попрощайся з минулим. Спали папірці з тим, від чого хочеш позбутися: страхів, образ, сумнівів.
- Збери трави або купи запашні чаї. Особливо ромашку, м’яту чи чебрець.
- Запали свічки, відганяючи від себе злі сили. Світло — найпростіший спосіб очиститися від негативу.
А що не можна робити у Вальпургієву ніч
Проте у Вальпургієву ніч варто уникати:
- чорного одягу (він притягує темну енергію);
- бузку в домі (вважається, що він може відчинити двері для злих сил);
- сварок і прокльонів (це ніч, коли слово має особливу силу — краще мовчати, ніж зіпсувати карму);
- заборонено проявляти агресію.
Також читай, чи можна вагітним ходити на цвинтар, похорон та поминки — що кажуть священники та медики.
