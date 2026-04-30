Кешбек на пальне в Україні продовжено до кінця травня 2026 року

Найбільш вразливі верстви населення отримають додаткову фінансову допомогу від держави. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що популярна програма Національний кешбек суттєво розширює свої межі.

Відтепер економити можна буде не лише на продуктах, а й на заправці автомобіля. Уряд запустив і продовжив термін дії програми кешбек на пальне.

Кешбек на пальне в Україні — як довго програма працюватиме програма

За своєю суттю кешбек на пальне — це повернення частини витрачених коштів за купівлю палива на АЗС, які приєдналися до державної ініціативи. Програма створена для того, щоб підтримати українців у складний період та стимулювати прозорий обіг коштів.

Кабмін України вирішив продовжити програму кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року, оскільки ціни залишаються високими. А сама ініціатива кешбеку активно використовується громадянами.

Із 1 травня максимальна компенсація становитиме до 500 грн на місяць для одного користувача. Такий ліміт відповідає реальним виплатам більшості учасників і дає змогу підтримати якомога більше людей, зберігаючи адресний підхід. Від початку програми 20 березня понад 2 мільйони українців уже скористалися кешбеком, що свідчить про значний попит. Основна аудиторія — власники авто масового сегмента, для яких витрати на пальне є суттєвою частиною бюджету. Зокрема, 91% учасників — це власники недорогих автомобілів із малим об’ємом двигуна.

Як користуватися новою програмою кешбеку

Залом ця ініціатива охопить майже 13 мільйоні. Механізм нарахування залежить від виду палива, яке ви купуєте. Уряд встановив наступні відсоткові ставки:

15% повернеться за купівлю дизельного пального;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Якщо ти хочетш отримати саме кешбек на пальне за заправку, то обов’язково розраховуйся банківською картою, бо за готівку кешбек на пальне не нараховується. Гроші за заправку будуть автоматично відображатися в додатку Дія.

Які заправки долучилися до програми кешбек за пальне

Це заправки, де можна брати участь у програмі кешбек за пальне. Купуєш бензин або дизель — частину грошей повертають.

OKKO VostokGas Chipo Autotrans BVS KLO Parallel Rodnik БРСМ-Нафта Mango Amik Energy Motto Укрнафта

Як отримати кешбек на пальне

Щоб стати учасником, потрібно мати відкриту картку Національний кешбек в одному з банків-партнерів та активувати її в Дії. Програма кешбеку на пальне діятиме до 31 травня 2026 року.

Ніяких додаткових заяв писати не потрібно — держава використає вже наявні реєстри.

Варто пам’ятати, що загальні правила кешбеку залишаються чинними. Ти можеш отримати 15% повернення за вітчизняні товари з високою часткою імпорту (наприклад, деякі сири чи макарони) та 5% на звичайні продукти харчування українського виробництва.

