Нацкешбек по-новому: з 1 березня змінюються правила нарахування виплати

З 1 березня 2026 року Національний кешбек почне нараховуватись за новими правилами — їх було змінено задля того, щоб стимулювати українців підтримувати локальних виробників — детальніше в нашому матеріалі.

15% Нацкешбеку уже з березня: що відомо

Замість стандартних 10% кешбеку, з березня буде нараховуватись 5% або 15% залежно від категорії товарів, зокрема:

15% Нацкешбеку буде нараховуватися в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, а саме: косметика, канцелярія, одяг, взуття, товари для тварин, а також деякі продукти харчування.

5% нараховуватиметься за ті товари в категоріях, де імпорт менший за 35%: продукти харчування, ліки, а також товари для саду та городу.

Повний список усіх категорій буде опубліковано пізніше. А чи входить товар до Національного кешбеку та з яким відсотком, згодом можна буде перевірити через сканер штрихкодів у Дії.

