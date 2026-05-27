Стипендія Президента України 2026: хто має шанси на її здобуття

Тисячі українських студентів отримують щомісяця фінансову підтримку від держави. Йдеться про стипендії — академічні або соціальні, постійні чи тимчасові, призначені на основі рейтингу успішності або відповідного статусу. Існує й така стипендія, яку надає Президент України.

Стипендія Президента України 2026 року — це престижна державна нагорода, яка надається студентам, молодим ученим, спортсменам та митцям за видатні досягнення в навчанні, науці спорті та мистецтві.

Читай, хто може отримати президентську стипендію у 2026, як оформити документи та які вимоги — у матеріалі.

Хто може отримати стипендію Президента України

У 2026 році на академічну стипендію Президента України можуть претендувати:

Учні та студенти закладів освіти — за високі результати у навчанні, які стали переможцями всеукраїнських або міжнародних конкурсів, олімпіад, змагань.

Абітурієнти, які отримали найвищі бали на ЗНО або НМТ.

Молоді науковці , які мають значні наукові досягнення, підтверджені публікаціями у наукометричних базах (Scopus, Web of Science тощо), монографіями, патентами тощо.

Молоді майстри, народного мистецтва, діти з особливими досягненнями у мистецтві, спорті (музичні школи, спортивні, художні тощо).

Кандидатів висувають вчені або педагогічні ради закладів освіти. А якщо це молоді майстри народного мистецтва, то претендентів на здобуття стипендій відбирають члени Комісії, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного мистецтва.

Розмір Президентської стипендії у 2026 році

Розмір президентської стипендії в Україні залежить від категорії отримувача. Дані можуть дещо змінюватися щороку, але ось суми станом на 2026 навчальний рік:

Студенти університетів (академічна стипендія) — 20 000 грн на місяць, призначається на один семестр, рішення ухвалюють вчена рада ЗВО та МОН.

Студенти коледжів і фахової освіти — 15 200 грн на місяць, виплата на один семестр, призначення погоджують педагогічна рада та МОН.

Аспіранти — 23 700 грн на місяць, стипендія на один рік, призначається міністерствами та НАН.

Призери міжнародних олімпіад — 25 000 грн на місяць, виплата на один рік, рішення ухвалює МОН за поданням ЗВО.

Абітурієнти з результатом НМТ 185+ — 10 000 грн на рік, виплата на перший рік навчання, призначають Фонд Президента та МОН.

Молоді митці віком 14–35 років — один прожитковий мінімум на місяць, виплата на один рік, рішення ухвалює комісія Мінкультури.

Як виплачується Президентська стипендія

Досягти високих результатів у навчанні, науковій або творчій діяльності.

Бути висунутим вченою або педагогічною радою закладу освіти.

Подати необхідні документи у встановлені терміни.

Як подати заявку

Призначення стипендій здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії.

Для молодих учених необхідно подати витяг з протоколу засідання ради та рекомендації від двох докторів наук.​

Кандидати висуваються вченими або педагогічними радами навчальних закладів.

Виплати зазвичай тривають 12 місяців. Стипендія не оподатковується. Видається на підставі Указу Президента України або рішення МОН.

Своїх читачів Вікна раніше інформували про те, що суд визнав протиправним наказ МОН №910 про обмеження навчання.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!