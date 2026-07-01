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Кабінет вступника 2026: коли створювати, щоб встигнути подати заяву

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Липня 2026, 18:00 3 хв.
Коли потрібно реєструватися в кабінеті вступника 2026
Фото Pexels

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