Кабінет вступника 2026: коли створювати, щоб встигнути подати заяву

Вступна кампанія — це завжди забіг на довгу дистанцію, де важливо не лише мати високі бали, а й вчасно натиснути потрібні кнопки в системі. У 2026 році подання заяв до університетів та коледжів традиційно відбуватиметься онлайн. Тоді, коли створювати електронний кабінет вступника, щоб усе встигнути?

За даними порталу Освіта.ua, цьогоріч терміни дещо відрізняються залежно від твоєї бази вступу.

Коли потрібно створювати кабінет вступника

Першими старт беруть випускники 9 класів, які планують здобувати фахову передвищу освіту в коледжах. Для них можливість реєстрації відкрилася вже 25 червня. Це стратегічний час, щоб спокійно завантажити дані до того, як почнеться масове подання заяв.

Для всіх інших категорій, зокрема випускників 11 класів та тих, хто вступає на основі диплома кваліфікованого робітника чи бакалавра, система запрацює трохи пізніше. Отже, коли створюється кабінет вступника для більшості? Офіційна дата старту — 1 липня 2026 року.

Варто пам’ятати, що кабінети будуть активними аж до 15 жовтня, проте орієнтуватися потрібно на терміни приймання заяв. Для університетів цей процес розпочнеться 19 липня і триватиме до 18:00 1 серпня.

Коли потрібно реєструватися в кабінеті вступника 2026

Перед тим як сідати за реєстрацію, збери усі необхідні документи. Тобі не доведеться завантажувати стоси паперів, але знадобляться точні дані.

Для успішного старту підготуй:

Робочу електронну пошту, яка буде твоїм логіном. Важливо: не використовуй заблоковані в Україні сервіси на кшталт mail.ru чи yandex.

Дані документа про освіту (серія та номер атестата чи диплома)

Сертифікат НМТ за будь-який рік з 2023 по 2026 (номер, пін-код та рік отримання).

Паспортні дані або РНОКПП.

Якщо ти плануєш вступати до фахового коледжу після 9 класу, у кабінет навіть не потрібно завантажувати скан-копії документів, достатньо лише внести їхні реквізити. А от фотокартку розміром 3х4 підготуйте обов’язково — вона може піти на твій майбутній студентський квиток.

Досвід минулих років показує, що в перші години 1 липня система може працювати з перебоями через величезний наплив користувачів. Тому, якщо ти роздумуєш, коли потрібно створювати кабінет вступника 2026, не обов’язково робити це в першу ж хвилину після опівночі. У тебе є достатньо часу до 19 липня, коли фактично почнеться прийом заяв.

Якщо у твоїх даних виникли розбіжності (наприклад, помилка у прізвищі в атестаті та паспорті), самостійно зареєструватися може не вийти. У такому разі звернися до консультаційного центру будь-якого вишу — там допоможуть розв’язати проблему очно або дистанційно.

Якщо ти вже розібрався з термінами створення профілю, настав час переходити до наступного, найвідповідальнішого етапу — самого процесу подачі документів. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: як подати заяву на вступ 2026 до ВНЗ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!