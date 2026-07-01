Для тебя Образование

Кабинет абитуриента 2026: когда создавать, чтобы успеть подать заявление

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июля 2026, 18:00 3 мин.
Когда нужно зарегистрироваться в кабинете поступающего 2026 года
Фото Pexels

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