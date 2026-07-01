Кабинет абитуриента 2026: когда создавать, чтобы успеть подать заявление

Вступительная кампания — это всегда забег на длинную дистанцию, где важно не только иметь высокие баллы, а и вовремя нажать нужные кнопки в системе. В 2026 году подача заявлений в университеты и колледжи традиционно будет проходить онлайн. Тогда когда создавать электронный кабинет абитуриента, чтобы все успеть?

По данным портала Освіта.ua, в этом году сроки немного отличаются в зависимости от твоей базы поступления.

Когда нужно создавать кабинет абитуриента

Первыми старт берут выпускники 9 классов, которые планируют получать профессиональное предвысшее образование в колледжах. Для них возможность регистрации открылась уже 25 июня. Это стратегическое время, чтобы спокойно загрузить данные до того, как начнется массовая подача заявлений.

Для всех остальных категорий, в частности выпускников 11 классов и тех, кто поступает на основе диплома квалифицированного рабочего или бакалавра, система заработает немного позже. Итак, когда создается кабинет абитуриента для большинства? Официальная дата старта — 1 июля 2026 года.

Стоит помнить, что кабинеты будут активными вплоть до 15 октября, однако ориентироваться нужно на сроки приема заявлений. Для университетов этот процесс начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.

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Когда нужно регистрироваться в кабинете абитуриента 2026

Перед тем как садиться за регистрацию, собери все необходимые документы. Тебе не придется загружать стопки бумаг, но понадобятся точные данные.

Для успешного старта подготовь:

Рабочую электронную почту, которая будет твоим логином. Важно: не используй заблокированные в Украине сервисы вроде mail.ru или yandex.

Данные документа об образовании (серия и номер аттестата или диплома).

Сертификат НМТ за любой год с 2023 по 2026 (номер, пин-код и год получения).

Паспортные данные или РНОКПП.

Если ты планируешь поступать в профессиональный колледж после 9 класса, в кабинет даже не нужно загружать скан-копии документов, достаточно лишь внести их реквизиты. А вот фотографию размером 3х4 подготовьте обязательно — она может пойти на твой будущий студенческий билет.

Опыт прошлых лет показывает, что в первые часы 1 июля система может работать с перебоями из-за огромного наплыва пользователей. Поэтому, если ты раздумываешь, когда нужно создавать кабинет абитуриента 2026, не обязательно делать это в первую же минуту после полуночи. У тебя есть достаточно времени до 19 июля, когда фактически начнется прием заявлений.

Если в твоих данных возникли расхождения (например, ошибка в фамилии в аттестате и паспорте), самостоятельно зарегистрироваться может не получиться. В таком случае обратись в консультационный центр любого вуза — там помогут решить проблему очно или дистанционно.

Если ты уже разобрался со сроками создания профиля, настало время переходить к следующему, самому ответственному этапу — самому процессу подачи документов. Подробнее об этом читайте в нашем материале: как подать заявление на поступление 2026 в ВУЗ.

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