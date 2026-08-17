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Выкрутили руку: в Польше напали на украинских детей из-за языка

Марина Слизовская 17 августа 2026, 11:40 2 мин.
Нападение на украинцев в Польше
Фото Pexels

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