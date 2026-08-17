Выкрутили руку: в Польше напали на украинских детей из-за языка

В Польше в городе Быдгощ мужчина и женщина напали на двух украинских детей из-за общения на украинском языке.

Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщило Генеральное консульство Украины в Гданьске.

Нападение на украинских детей в Быдгоще: что известно

Нападение на украинских детей в польском Быдгоще произошло 14 августа в парке у железнодорожного вокзала города. Как отметили в генконсульстве, пострадавшие дети являются братом и сестрой, девушке — 14 лет, а мальчику — 12. Они стали жертвами агрессии со стороны взрослых из-за того, что общались на украинском языке.

— Нападающие (мужчина и женщина с маленькой собачкой) прибегли не только к нецензурной брани и угрозам расправой на почве национальной нетерпимости, но и к физическому насилию. Они выкрутили руку ребенку, сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика, нанеся ему царапины, — проинформировали консулы.

Генеральное консульство Украины в Гданьске держит дело на особом контроле, а консулы находятся на постоянной связи с матерью пострадавших детей, ей оказали всю необходимую консульско-правовую поддержку.

Также было подано заявление по факту нападения, правоохранители разыскивают нападающих. Физическому здоровью детей ничего не угрожает, однако они перенесли сильный эмоциональный стресс, добавили в дипломатическом учреждении.

В настоящее время ведется поиск свидетелей этого инцидента, при наличии какой-либо информации о нападавших в Генконсульстве просят безотлагательно обратиться в полицию. Также вопрос противодействия нетерпимости и безопасности украинцев должны обсудить во время запланированной в Консульстве встречи с руководством Поморского воеводства, мэрами польских городов и комендантами полиции.

В последнее время в Польше участились насилие и агрессия, жертвами которых становятся граждане Украины.

Ранее мы сообщали, что 26 июля во Вроцлаве несколько мужчин напали на украинскую пару возле супермаркета. Вероятная причина – украинский акцент женщины и мужчины. Позже местная полиция задержала двоих подозреваемых в нападении мужчин.

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