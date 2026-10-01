С места происшествия на Таврии убегал пенсионер: в Одессе застрелили военного

В Одессе задержан пенсионер, который накануне убил 50-летнего военнослужащего. Об этом сообщила полиция в Одесской области.

Убийство военного в Одессе: что известно

Убийство военного в Одессе произошло на Люстдорфской дороге утром 30 сентября. Тогда сотрудники полиции во время патрулирования заметили посреди проезжей части у автомобиля Chevrolet тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия на авто ЗАЗ Таврия. Патрульные установили и задержали пенсионера, которого стражи порядка считают причастным к убийству.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские изьяли у него ряд вещественных доказательств. Среди них орудия преступления, стреляные гильзы и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Изьятое было направлено на экспертные исследования.

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Пенсионеру сообщили о подозрении по двум статьям

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований.

Задержанного оформили в процессуальном порядке. При наличии достаточных доказательств ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 115 — умышленное убийство;

ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому судом меры пресечения.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют несколько версий и мотивов убийства.

В задержании подозреваемого и сборе доказательств принимали участие сотрудники УПП в Одесской области, следователи, оперативники и криминалисты Одесского районного управления полиции № 1.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура. За совершенное фигуранту грозит многолетнее заключение.

Главное фото: полиция Одессы.

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