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С места происшествия на Таврии убегал пенсионер: в Одессе застрелили военного

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 октября 2026, 14:00 2 мин.
В Одессе на Люстдорфской дороге нашли застреленного мужчину

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