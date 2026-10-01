Обстрел Украины: в Киеве дрон попал в школу, в Одессе атакован бизнес-центр

В ночь против 1 октября Россия снова атаковала Украину беспилотниками. Под ударом оказались Киев и область, Одесса, Сумы, Ровненщина, Днепропетровщина и другие регионы.

Обстрел Киева сегодня: в столице есть пострадавший

Первые последствия атаки в столице зафиксировали еще ночью. В Оболонском районе произошло попадание в складские помещения, где впоследствии возник масштабный пожар. На другой локации обломки рухнули на открытой территории. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КМВА. Одного пострадавшего передали медикам, отмечают в ГСЧС Украины.

В Соломенском районе загорелось помещение кафе на первом этаже 16-этажного жилого дома. Огонь также распространился на припаркованные рядом автомобили. Пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м.

В результате атаки пострадав человек. В Оболонском районе одного мужчину передали медикам после пожара в складском здании. О последствиях ночной атаки и работе спасателей сообщили ГСЧС.

Взрывы в Украине сейчас: где зафиксировали попадание и падение обломков 1 октября / 3 Фотографии

Утром 1 октября атака на столицу продолжилась. В 6:58 Виталий Кличко сообщил о попадании БпЛА на территорию нежилого комплекса в Печерском районе. Позже городской голова сообщил о попадании БпЛА в здание школы в Соломенском районе. Там возникло возгорание.

Позже полиция Киева уточнила, что пострадавших нет. В момент атаки более 100 учеников и около 60 работников заведения находились в укрытии.

Ударом поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего произошло возгорание.

Что известно о последствиях атаки на Киевщине

За последние сутки в Киевской области в результате российских атак получили травмы шесть человек. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Всего повреждены 42 объекта в шести районах области.

В Обуховском районе повреждены 24 объекта: 20 частных домов, линия электропередачи, торговое заведение и два транспортных средства. Там травмирован один человек.

В Броварском районе повреждены пять объектов — три частных дома и два автомобиля. Травмированы четыре человека.

Также в Бучанском районе повреждены пять частных домовладений и два транспортных средства. Кроме того, в Белоцерковском районе зафиксированы повреждения двух частных домов и учебного заведения.

В Фастовском районе повреждены производственно-хозяйственные здания, а в Бориспольском — частное домовладение. Там также есть один травмированный.

Взрывы в Одессе: поврежден бизнес-центр

Как сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, ночью российские войска атаковали Одессу. В результате удара повреждена инфраструктура, один человек пострадал. Медики оказали ему помощь на месте.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, под удар попал бизнес-центр. В двух зданиях повреждены крыша и фасад, взрывной волной выбило окна, а на пятом этаже частично разрушены стены.

Также возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня. К ликвидации последствий атаки привлекли более 20 спасателей ГСЧС.

По данным Одесской городской власти, жилой фонд города не пострадал.

Атака на Сумы: что известно

Также российские войска нанесли удар по Сумам управляемой авиабомбой. Попадание зафиксировали в частном жилом секторе Ковпаковского района. Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Предварительно, травмированы две женщины в возрасте 60 и 41 года. Их госпитализировали в больницу. Также повреждены около шести жилых домов. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Атака на Ровенщину: пострадала женщина

На Ровенщине в результате ночной атаки пострадала женщина. Сейчас она находится в больнице с ранениями плеч и лица.

Ее дом также получил повреждения. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Днепропетровщина: в результате атаки погиб человек

На Днепропетровщине российские войска более десяти раз атаковали Никопольщину беспилотниками.

Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоно­григорьевская общины. В результате атаки погиб 44-летний мужчина. Об этом утром 1 октября рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Гаджа.

Черкасская область: ПВО обезвредила шесть беспилотников

На Черкасщине ночь прошла без новых атак, однако накануне область длительное время находилась под воздушной тревогой. Силы и средства ПВО, а также мобильные огневые группы обезвредили шесть российских БпЛА.

В Умани из-за падения обломков вражеской цели травмирован мужчина. Ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Сколько дронов атаковали Украину ночью 1 октября

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 октября, начиная с 18:00 30 сентября, Россия применила 107 ударных беспилотников.

Среди них были БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы Пародия. Запуски осуществлялись с территории России, а также с временно оккупированных территорий.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 87 вражеских БпЛА. При этом зафиксированы попадания средств воздушного нападения на 11 локациях, а также падение сбитых дронов и их обломков на четырех.

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