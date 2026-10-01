Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины: в Киеве дрон попал в школу, в Одессе атакован бизнес-центр

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 октября 2026, 10:57 5 мин.
Взрывы в Украине сегодня, 1 октября: что известно об атаке и пострадавших

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