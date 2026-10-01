Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2026

День защитников и защитниц Украины для нас имеет особое значение.

В этот день мы поздравляем всех тех, кто защищал нашу страну и продолжает это делать после полномасштабного вторжения России в Украину.

Именно этим людям мы благодарны за то, что имеем возможность жить, любить и верить в победу нашей страны в городах, где не ведутся боевые действия.

Лучшие поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах и картинках смотри в материале.

В Украине мы десятилетиями отмечали праздник День защитника Отечества зимой, 23 февраля. Но в 2014 году настал конец этой советской традиции.

День защитника Отечества — один из самых важных праздников России, которая напала на Украину и убивает наших жителей.

Указ о том, чтобы отдавать честь мужеству и героизму защитников Украины именно осенью, в великий праздник всех верующих — Покрову, подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года.

Поэтому Рада переименовала День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.

Это было сделано, поскольку на службу в Вооруженных силах вступает большое количество женщин.

А в связи с переходом на новый церковный календарь отмечать День защитников и защитниц Украины мы будем 1 октября.

Поздравления с Днем защитника Украины в прозе

Поздравляю с великим праздником — Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо за твою отвагу, бесстрашие и патриотизм!

В этот день хочу от всего сердца пожелать тебе веры, мира, стойкости и мужества. Пускай тебя никогда не покидает успех и добро!

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Поздравляю тебя с праздником! Желаю, чтобы ты и все твои родные всегда были в безопасности. Пусть День защитников и защитниц будет наполнен только приятными моментами!

Крепкого здоровья, благополучия и любви! Мирного неба и исполнения всех желаний!

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Пусть Бог всегда защищает тебя от всех бед! В этот важный день хочу пожелать тебе здоровья, удачи в службе и карьерного роста!

Пусть дома тебя всегда ждут родные и дорогие сердцу люди. Мирного неба над головой и счастья тебе!

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С праздником! Ты — самый лучший пример отважного и смелого человека! Благодарю тебя за преданность Украине, за то, что с каждым днем ты приближаешь долгожданную победу.

Именно благодаря твоему труду я могу спокойно ходить по родной земле и делать привычные дела. Огромное спасибо! Очень крепко обнимаю! С праздником!

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2026

С Днем защитников и защитниц Украины! Всегда помни о том, что мы ждем тебя каждый день жизни на этой Земле!

Наш самый храбрый и неимоверно ответственный герой, будь всегда под Божьей защитой! Знай о том, что мы все скучаем и любим тебя.

Веры, исполнения всех желаний и мечт! С праздником!

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В сегодняшний светлый день все защитники и защитницы нашей Украины празднуют невероятный праздник. Спасибо вам, герои!

Желаю вам здоровья, мудрости, успехов! Чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже. Мы все ждем вас дома живыми и здоровыми! Мира, любви и счастья вам!

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С праздником! Твоя работа — это настоящий подвиг! Спасибо за твое храброе сердце, мужественность и несокрушимость!

Побольше тебе сил, хороших эмоций и здоровых родных! Оставайся всегда на связи! Слава Украине!

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С праздником всех наших защитников! Бесконечно гордимся вами и пожизненно благодарны! Пусть у вас в жизни все сложится хорошо, здоровье никогда не подводит, а близкие всегда будут рядом и поддержат в трудную минуту. Украинские воины достойны всего лучшего!

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах

Мы молимся за вас, наши родные,

Наши любимые, отважные герои!

Мы с вами мысленно

В словах и разговорах

И в сердце с вами — Бога о вас молим!

***

Ты — наша защита и опора,

Ты — наш главный и любимый человек

Будь же нам всегда-всегда здоровым!

Будь примером всем всегда навек!

***

Сидишь в окопе и принимаешь поздравления,

И я хочу поздравить от души.

Спасибо, наша слава и восхищение

Сегодня и всегда — только тебе!

***

Поздравления ко Дню защитников и защитниц Украины в картинках

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2026 / 4 Фотографии

Обязательно поздравь сегодня всех тех, кто ценой своей жизни защищает наши.

Помни, что каждое сообщение, каждое теплое слово и звонок из дома придает нашим сильным военным уверенность.

Именно эти действия делают праздник по-настоящему радостным.

Редакция Вікон присоединяется к поздравлениям с Днем защитников и защитниц Украины и хочет выразить благодарность всем тем, кто днями и ночами бережет наш сон и мирную жизнь.

Вы все для нас — настоящие герои! Мы благодарны всем нашим военным за то, что с каждым днем ценой собственной жизни вы приближаете победу Украины!

Мы желаем вам, чтобы день, которого мы ждем уже много времени, наконец-то настал, и вы вернулись к своим родным, почувствовали тепло родного дома и до боли в груди обняли всех своих близких!

С праздником вас, наша главная гордость и защита!

Также мы чтим память героев, лучших сыновей и дочерей Украины, которые погибли в этой войне.

Они для нас — пример мужества и любви к Украине.

В культуре наших соседей принято поздравлять с этим праздником всех мужчин. Но не все из них являются защитниками. Мы рассказывали, как объяснить ребенку подлинный смысл Дня защитников и защитниц.

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