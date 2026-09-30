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Покров Пресвятой Богородицы 2026 — история и традиции праздника по новому церковному календарю

Богдана Макалюк, журналист сайта 30 сентября 2026, 14:30 3 мин.
праздник покрова пресвятой богородицы
Фото Pexels

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