Хакеры атакуют смартфоны украинцев: какие схемы используют

Смартфон давно перестал быть просто средством для звонков и переписки. Для хакеров он может стать источником большого объема информации, в частности чувствительных данных.

В Украине киберспециалисты фиксируют атаки, во время которых злоумышленники пытаются получить доступ к мобильным устройствам. Об этом говорится в отчете Киберугрозы: Украина за первое полугодие 2026 года, о котором сообщила Госспецсвязи.

Атаки на iPhone: как работает DarkSword

Специалисты зафиксировали использование эксплойт-кита DarkSword, который может незаметно инфицировать устройства Apple с операционной системой iOS.

— Хакеры активно используют смартфоны для разведки. В случае успешной атаки они получают полный доступ к чувствительным данным, — говорится в сообщении.

Для этого злоумышленники используют скомпрометированные украинские новостные и правительственные сайты. Пользователь может даже не подозревать, что посещение такого ресурса создает риск для его устройства. В случае успешной атаки злоумышленники могут получить доступ к данным, которые хранятся на смартфоне.

Фейковые сайты для владельцев Android

Владельцев устройств на Android атакуют по другой схеме. Хакеры создают поддельные веб-страницы, которые внешне напоминают настоящие ресурсы.

В частности, речь идет о сайтах, которые имитируют страницы украинских военных подразделений или сервисы, связанные с предупреждениями о воздушных тревогах.

Такие ресурсы могут использоваться для того, чтобы заставить человека перейти по опасной ссылке, загрузить вредоносный файл или предоставить злоумышленникам определенные данные.

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Для атак хакеры используют Telegram, GitHub и Cloudflare

Киберзлоумышленники не всегда создают собственную инфраструктуру для проведения атак. Как отмечают специалисты, они активно используют вполне легитимные онлайн-сервисы, чтобы скрыть свою деятельность.

В частности, вредоносные файлы могут размещать на GitHub, а Telegram — использовать для передачи украденной информации.

Для маскировки сетевой активности также применяют сервисы Cloudflare и ngrok. Таким образом, обычные на вид сайты и популярные онлайн-платформы могут быть задействованы как часть более сложной кибероперации.

Специалисты советуют внимательно проверять ссылки и сайты, которые человек посещает со смартфона, особенно если ресурс просит загрузить файл, установить приложение или ввести конфиденциальные данные.

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