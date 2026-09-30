Для тебя Твоя безопасность

Хакеры атакуют смартфоны украинцев: какие схемы используют

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 сентября 2026, 14:00 2 мин.
Новые киберугрозы для украинцев: хакеры атакуют смартфоны
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь