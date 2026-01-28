Досуг Опросы

Более 90% украинцев сталкивались с кибермошенниками: результаты опроса

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 января 2026, 18:00 2 мин.
Кибербезопасность в Украине
Фото Pexels

