Более 90% украинцев сталкивались с кибермошенниками: результаты опроса

Киберпреступники становятся все активнее, но и пользователи повышают свою бдительность. Команда Rakuten Viber подбила итоги ежегодного опроса среди украинских пользователей о том, сталкивались ли они с мошенниками в 2025 году и как изменился их уровень знаний в сфере кибербезопасности.

Согласно результатам, более 90% респондентов имели дело с киберпреступниками. Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Личный опыт и сарафанное радио

Большинство опрошенных знают о методах злоумышленников не из новостей, а на собственном опыте. Так, 66% респондентов сталкивались с преступниками лично, еще 27% слышали о подобных случаях от знакомых. Лишь 7% опрошенных в этом году не сталкивались с мошенничеством и не слышали о нем.

Украинцы стали уделять больше внимания безопасности

Несмотря на высокую активность мошенников, уровень цифровой грамотности в Украине растет. Более половины опрошенных (52%) делают всё возможное, чтобы повысить свои знания в этой сфере.

Показательной является динамика безразличия: если в январе 2025 года вопросами кибербезопасности не интересовались 28% респондентов, то в январе 2026-го этот показатель снизился до 17%. Это подтверждает, что пользователи начали серьезнее относиться к защите своих данных.

Главные угрозы: фейковые магазины и OLX

Самой распространенной зоной риска в 2025 году остаются онлайн-шопинг и торговые площадки. Фейковые онлайн-магазины и продавцы на маркетплейсах (в частности, на OLX) — основные инструменты обмана.

57% опрошенных больше всего волнует несоответствие товара ожиданиям;

Еще 6% переживают, что магазин окажется полностью фальшивым;

В то же время 19% респондентов выбрали радикальный метод — они вообще не совершают покупки онлайн.

Кто принимал участие в опросе

В анонимном опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 35 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34–45 лет, при этом более 50% респондентов — это люди в возрасте до 45 лет.

Хотя большинство украинцев не доверяют слишком выгодным предложениям, существуют сферы, где мошенники действуют особенно изощренно. Также читай: как не попасться на крючок из-за фейковых объявлений об аренде жилья.

