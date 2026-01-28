Понад 90% українців стикалися з кібершахраями: результати опитування

Кіберзлочинці стають дедалі активнішими, а українці — все обізнанішими. Команда Rakuten Viber підбила підсумки щорічного опитування щодо безпеки в цифровому просторі. Результати вражають: понад 90% користувачів стикалися з тими чи іншими проявами шахрайства в мережі.

Особистий досвід та сарафанне радіо

Більшість опитаних знають про методи зловмисників не з новин, а з власного досвіду. Так, 66% респондентів зізналися, що контактували з шахраями особисто. Ще 27% чули про подібні випадки від близьких чи знайомих. Лише 7% опитаних пощастило — цього року вони пройшли повз увагу кіберзлочинців.

Українці стали приділяти більше уваги безпеці

Попри високу активність шахраїв, рівень цифрової грамотності в Україні зростає. Понад половина користувачів (52%) свідомо працюють над своїми знаннями у сфері кібербезпеки.

Показовою є динаміка байдужості: якщо у січні 2025 року питанням безпеки не цікавилися 28% опитаних, то станом на січень 2026-го ця цифра знизилася до 17%. Це свідчить про те, що користувачі почали серйозніше ставитися до захисту власних даних.

Головні загрози: фейкові магазини та OLX

Найпоширенішою зоною ризику залишається онлайн-шопінг. Фейкові продавці на маркетплейсах (зокрема на OLX) та підозрілі онлайн-магазини — основні інструменти обману.

57% опитаних найбільше бояться отримати товар, який не відповідає опису.

6% остерігаються повністю фіктивних магазинів, які зникають після передоплати.

19% українців обрали радикальний спосіб захисту — вони взагалі нічого не купують в інтернеті.

Хто брав участь в опитуванні

Дослідження проводилося через офіційний канал Rakuten Viber Україна в анонімному форматі. У ньому взяли участь понад 35 тисяч користувачів. Основну частину аудиторії склали люди найбільш активного віку — понад 50% респондентів є молодшими за 45 років, а ключовою віковою категорією стали українці 34-45 років.

Хоча більшість українців не довіряють занадто вигідним пропозиціям, існують сфери, де шахраї діють особливо витончено.

