Зміни пенсій з 1 вересня — Кіберполіція звертає увагу на нову шахрайську схему

Люди старшого віку є вразливою групою населення. Часто зловмисники намагаються вразити саме їх і скористатися неуважністю чи необізнаністю людини, щоб виманити гроші.

Департамент кіберполіції Нацполіції України повідомив, що останнім часом знову помітне зростання кіберзлочинів проти пенсіонерів. Зокрема, йдеться про поширення неправдивої інформації щодо пенсійних змін з 1 вересня.

Пенсійні зміни з 1 вересня

За повідомленням Кіберполіції, останнім часом у багатьох популярних Telegram-каналах з мільйонною аудиторією з’явилися повідомлення про нібито зміну правил нарахування пенсій з 1 вересня.

Для отримання деталей користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням.

Однак такі повідомлення не є офіційними, а подібні публікації є маніпуляцією, звертають увагу правоохоронці.

— Ці публікації використовують чутливі теми, аби привернути увагу користувачів і спонукати їх переходити на сторонні ресурси. Частина таких сайтів може містити ризики для безпеки персональних даних, — наголошують у Кіберполіції.

Натомість офіційна інформація про всі виплати — пенсійні та соціальні зокрема, зміни та субсидії, поширюються лише через офіційні ресурси Пенсійного фонду України.

