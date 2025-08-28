Зміни з 1 вересня: доплати вчителям, камери для ТЦК та нова іпотека для ВПО

З 1 вересня в Україні набувають чинності чимало постанов та законів. Найбільша кількість змін стосуватиметься шкіл, вчителів та навчального процесу, а також зміняться умови іпотек для внутрішньо переміщених осіб. Що зміниться з 1 вересня — детальніше читай на Вікнах.

Зміни з 1 вересня: бодікамери для ТЦК стають обов’язковими

Від початку осені усі співробітники ТЦК будуть зобов’язані носити бодікамери і фіксувати на них своє спілкування з військовозобов’язаними. Так хочуть уникнути ситуацій, коли ТЦК порушують права громадян, а також фіксувати, якщо такі порушення роблять щодо працівників ТЦК українці.

Зокрема фіксувати потрібно буде вручення повісток та перевірку документів. Очільник Міноборони Денис Шмигаль пояснив, що відеофіксація сприятиме більшій прозорості роботи ТЦК та запобіганню конфліктним ситуаціям.

Закупівля камер ще триває, наразі забезпечені близько 85% працівників ТЦК.

Доплати вчителям: кому піднімуть виплати з 1 вересня

З 1 вересня вчителі, які працюють у несприятливих умовах, отримуватимуть доплати до зарплати. На руки вчителі отримуватимуть на 2000 грн більше. Суми доплат не залежать від бюджетів громад.

Найбільші доплати отримають ті вчителі, які мають більше робочих годин. З 1 січня доплата була на рівні 1000 грн незалежно від навантаження вчителів. З 1 вересня 2025 доплату вчителям збільшують удвічі. Її виплачуватимуть і у 2026 році.

Що потрібно знати про навчальний рік 2025-2026

Навчальний рік 2025-2026 розпочинається в Україні 1 вересня 2025 і триватиме до 30 червня 2026 року. 30 червня є максимальною датою закінчення навчального року, адже це запасний час для надолуження шкільної програми.

Кожна школа самостійно визначатиме тривалість навчального року з огляду на успішність учнів. Враховуватимуть фактори безпеки, освітніх втрат, потреби учнів, готовність вчителів. Дати канікул та останнього дзвоника можуть відрізнятися.

Діти зможуть вчитися у різних форматах: очно, дистанційно, у змішаному форматі тощо. Формат навчання залежатиме від регіону. Мінімальну наповнюваність дистанційних класів скасували. Дистанційні класи зможуть робити усі школи.

Вчитися очно діти зможуть, якщо поруч зі школою на відстані до 500 м є укриття.

Крім усього, у школах запровадять уроки енергоефективності та змінені формати уроків Захисту Вітчизни. Для 10 та 11 класів ЗВ буде двічі на тиждень.

Та це не всі новини щодо шкіл в Україні. З 1 вересня змінюється і те, що держава більше не фінансуватиме школи, в яких навчається менше, ніж 45 учнів. Це не стосуватиметься початкових шкіл, спеціальних та навчально-реабілітаційних центрів.

Такі школи продовжать роботу за кошти своїх громад або завдяки іншим дозволеним джерелам фінансування. Тепер місцеві органи влади самостійно можуть визначати, чи потрібно закрити школу, якщо в ній навчається мало дітей.

Безкоштовне харчування у школах

З 1 вересня учні 5-11 класів, які навчаються на прифронтових територіях, зможуть безкоштовно їсти гарячі обіди у школах. А з наступного року безкоштовні гарячі обіди будуть доступні всім школярам в Україні.

Ті діти, які вчаться на прифронтових територіях, матимуть можливість їсти у школах з 1 до 11 класу. На це виділять 800 млн грн.

Додаткові потяги УЗ з вересня

На вересень Укрзалізниця запускає додаткові потяги:

потяг №260/259 Чоп — Кременчук. Він курсуватиме з 2 вересня у вівторок, пʼятницю та суботу. Відправлення з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука – о 13:33. А з Кременчука відправлятиметься у середу, суботу та неділю о 14:18 і прибуватиме до Чопа о 12:45.

потяг №258/257 Ясіня — Кропивницький. З Ясіні потяг відправлятиметься щовівторка, щоп’ятниці та щосуботи о 14:55, і прибуватиме до Кропивницького о 13:05. З Кропивницького потяг відправлятиметься щосереди, щосуботи та щонеділі о 14:38 і прибуватиме до Ясіні о 13:18.

єОселя для ВПО з вересня 2025

З 10 вересня 2025 року змінюються умови програми єОселя для внутрішньо переміщених українців. Зокрема до 70% першого внеску може компенсувати держава, як і до 70% щомісячних платежів протягом першого року.

Також ВПО можуть претендувати на додаткові 40 тисяч гривень компенсації на оплату послуг і комісій банків, зборів та страхових платежів. Програма діятиме у 238 громадах 10 областей.

Президентські стипендії з 1 вересня

З 1 вересня змінюється розмір президентської стипендії. Її збільшують для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів коледжів і технікумів, а також студентам та аспірантам.

учні профтехучилищ отримуватимуть до 6 320 грн;

студенти коледжів і технікумів – до 7 600 грн;

студенти університетів – до 10 000 грн;

аспіранти – 23 700 грн.

За успішне складання НМТ цьогорічні абітурієнти можуть отримати по 10 тисяч гривень. Це ті, хто складе НМТ на понад 185 балів. Кількість президентських стипендій збільшили до 400.

А ще з 1 вересня змінюється механізм проходження БЗВП в університетах.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!