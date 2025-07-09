Полігони на 4 зірки: як студентам готують комфортний старт до армії

В Україні триває активна підготовка до впровадження обов’язкової базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий нещодавно розповів, що для цього вже створені спеціалізовані полігони, які забезпечують досить комфортні умови для молоді.

Полігони вже готові: безпека та неочікуваний комфорт

За словами Оксена Лісового, в одній з областей України, що вважається достатньо безпечною, уже функціонує полігон, готовий приймати студентів з усіх куточків країни.

Вони вже відкриті і працюють, — наголосив міністр в ефірі Радіо Хартія.

Лісовий особливо підкреслив умови проживання на цих об’єктах, порівнявши їх з неочікуваним комфортом.

Скажімо так, такого 4-зіркового хостела, щоб не налякати молодь та поступово заглиблювати її у “бомж-стайл”. Ці умови вже є. І це можна робити, — додав він.

Натякаючи на м’який і поступовий перехід від звичного студентського життя до військового вишколу.

Обов’язкова БЗВП: що чекає студентів з 2025 року

Нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року базова загальновійськова підготовка стане обов’язковою для всіх студентів закладів вищої освіти.

Вона складатиметься з двох ключових компонентів:

теоретичний курс — вивчатиметься безпосередньо в університетах;

практичний курс — проходитиме у військових частинах та спеціалізованих навчальних центрах, таких як згадані полігони.

Впровадження БЗВП є важливим кроком у підготовці молодого покоління до можливих викликів.

Створення належних умов на полігонах покликане забезпечити, щоб цей процес був максимально комфортним, ефективним та не відлякував студентів.

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