Для тебе Освіта

Полігони на 4 зірки: як студентам готують комфортний старт до армії

Марія Дзюба, редакторка сайту 09 Липня 2025, 08:00
Полігони на 4 зірки: як студентам готують комфортний старт до армії
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