Попит зростає у прогресії! Як в Україні готують фахівців-реабілітологів

В Україні відчутний брак реабілітологів. Через збільшення кількості поранених військових та цивільних, лікарні потребують фахівців, які зможуть ще на етапі основного лікування розпочати процес відновлення поранених пацієнтів. Для цього важливо залучити кваліфікований персонал.

У Міністерстві охорони здоров’я звернули увагу на проблему після 2016 року. Тоді професія була непопулярна, підготовку фізичних терапевтів здійснювали лише кілька навчальних закладів, а випускники ледь могли знайти місце роботи.

Але за цей час ситуація змінилась кардинально: у лікарнях відкривають відділення, у вишах — бум з абітурієнтів. Проблема — знайти тих, хто зможе якісно навчити молодих фахівців.

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Наприклад, у Черкаській медакадемії підготовку фізичних терапевтів розпочали лише у 2020 році. Цього року випускають перших 18 бакалаврів, які зможуть працювати асистентами у реабілітаційних відділеннях.

Проректорка з практичної роботи Черкаської медичної академії Ольга Федосєєва каже, що фахівців цієї професії не вистачає не лише в Черкаській області, а й по всій Україні.

Генеральний директор Директорату медичних кадрів, освіти й науки МОЗ каже, що раніше більше реабілітологів були фахівцями у сфері спорту.

Починаючи з 2017 року, ми взяли цю спеціальність на галузь охорони здоров’я. Тому це серйозно вплинуло на зміст підготовки. Багато закладів отримали ліцензії на підготовку цих фахівців, — каже він.

Це стало надважливим, адже випускники змогли працювати не лише у приватних клініках чи масажних кабінетах, а й офіційно у медичних закладах.

Національний університет фізичного виховання та спорту одним із перших ще з 1993 року почав підготовку фахівців-реабілітологів.

Вчать, як пересуватися на милицях, працювати в реанімації, спускати людину зі спінальною травмою в умовне укриття тощо.

Викладачі передають студентам усі свої знання та практичні поради, адже паралельно працюють у реабілітаційних відділеннях. Також навчають адаптувати людей з інвалідністю до побуту: прийняти душ, лягти у ліжко, готувати та їсти тощо. Попит на таких фахівців лише зростатиме.

Раніше ми розповідали, як військовим пройти безкоштовну реабілітацію в Україні.

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