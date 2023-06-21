Спрос растет в прогрессии! Как в Украине готовят специалистов-реабилитологов

В Украине ощущается нехватка реабилитологов. Из-за увеличения количества раненых военных и гражданских больницы нуждаются в специалистах, которые смогут еще на этапе основного лечения начать процесс восстановления раненых пациентов. Для этого важно привлечь квалифицированный персонал.

В Министерстве здравоохранения обратили внимание на проблему после 2016 года. Тогда профессия была не очень популярна, подготовку физических терапевтов осуществляли всего несколько учебных заведений, а выпускники едва могли найти место работы.

Но за это время ситуация изменилась кардинально: в больницах открывают отделения, в вузах — бум абитуриентов. Проблема — найти тех, кто сможет качественно научить молодых специалистов.

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К примеру, в Черкасской медакадемии подготовку физических терапевтов начали только в 2020 году. В этом году выпускают первые 18 бакалавров, которые смогут работать ассистентами в реабилитационных отделениях.

Проректор по практической работе Черкасской медицинской академии Ольга Федосеева говорит, что специалистов этой профессии не хватает не только в Черкасской области, но и по всей Украине.

Генеральный директор Директората медицинских кадров, образования и науки Минздрава говорит, что раньше больше реабилитологов были специалистами в сфере спорта.

Начиная с 2017 года мы взяли эту специальность на отрасль здравоохранения. Это оказало серьезное влияние на суть подготовки. Многие заведения получили лицензии на подготовку этих специалистов, — говорит он.

Это стало очень важным, ведь выпускники смогли работать не только в частных клиниках или массажных кабинетах, но и официально в медицинских учреждениях.

Национальный университет физического воспитания и спорта одним из первых с 1993 года начал подготовку специалистов-реабилитологов.

Учат, как передвигаться на костылях, работать в реанимации, спускать человека со спинальной травмой в условное укрытие.

Преподаватели передают студентам все свои знания и практические советы, ведь параллельно работают в реабилитационных отделениях. Также учат адаптировать людей с инвалидностью к быту: принять душ, лечь в постель, готовить и есть. Спрос на таких специалистов будет только расти.

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