Здоровье и красота

Бесплатная диагностика, лечение и реабилитация — как ветеранам войны получить медпомощь от государства

Елена Яковлева, редактор сайта 15 октября 2022, 22:00
Як військовим пройти безкоштовну реабілітацію в Україні
Фото: Pexels

Больше новостей
Яйця
Почему подорожали куриные яйца в Украине, и каких цен ждать дальше
Психологічна допомога переселенцям
Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье
Андрій Кметь
Написал в последнем сообщении “тяжело” и исчез: история азовца Андрея, которого из плена ждала бабушка
Михаил Вершинин
От боли кричали все: начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин откровенно о плене и дороге домой
Смотреть больше

Материалы по теме

Психологічна допомога переселенцям
Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье
Андрій Кметь
Написал в последнем сообщении “тяжело” и исчез: история азовца Андрея, которого из плена ждала бабушка
Михаил Вершинин
От боли кричали все: начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин откровенно о плене и дороге домой
Як захищають Україну жінки-військовослужбовці
Мы видимые — как украинские защитницы воюют на передовой и борются за свои права в армии

Видео
0:03:33
Психологічна допомога переселенцям

Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье
0:04:11
Як захищають Україну жінки-військовослужбовці
Мы видимые — как украинские защитницы воюют на передовой и борются за свои права в армии
Сексуальные преступления
Оккупанты насилуют, а потерпевшие молчат. Почему жертвы сексуальных преступлений не обращаются в суд
0:03:32
Ситуація в Миколаєві 15.10.2022 - місцеві оговтуються після обстрілів
Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Бесплатная диагностика, лечение и реабилитация — как ветеранам войны получить медпомощь от государства
Ракетный удар по Киевской области, есть повреждения критической инфраструктуры. Что известно на данный момент
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:09
Перехоплені розмови росіян від ГУР: окупанти розповідають про нервові зриви
Сражаются с призраками и удивляются мастерству ВСУ — оккупант о событиях на фронте
0:03:24
Українці масово повертаються додому — скільки їх?
Россиянам нас не запугать! Украинцы массово возвращаются домой — почему?
0:03:08
Жителі Великої Олександрівки про російську окупацію
Им теперь нечего терять — жители села в Херсонской области рассказали о последствиях российской оккупации
0:13:50
Пташка
Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе
Больше видео
ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів для дозвілля
Читать дальше
От популяризации науки до безумных путешествий на велосипедах: ТОП-12 украиноязычных YouTube-каналов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь