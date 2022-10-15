Бесплатная диагностика, лечение и реабилитация — как ветеранам войны получить медпомощь от государства

В отличие от России Украина заботится о своих защитниках и защитницах. Поэтому ветераны войны могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги.

Программа медицинских гарантий покрывает расходы по диагностике, лечению и реабилитации украинских военных. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Читай, как получить ветеранам реабилитационные услуги при поражениях опорно-двигательного аппарата.

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Как военным пройти бесплатную реабилитацию

Ветераны войны, которые имели переломы, травмы суставов и другие поражения опорно-двигательного аппарата, могут получить бесплатно реабилитационные услуги.

Для этого нужно найти медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на пакет Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чтобы узнать адрес ближайшего заведения, которое соответствует этому условию, позвони в контакт-центр по номеру 16-77.

После этого нужно получить направление на реабилитацию. Его может выписать семейный врач, педиатр, терапевт или личный врач.

Кроме того, на реабилитацию могут перевести из другого медучреждения или клинического подразделения больницы.

Что входит в список бесплатных услуг

Военным гарантируются следующие бесплатные услуги по реабилитации на всех этапах оказания помощи:

Первичное обследование мультидисциплинарной реабилитационной командой.

Индивидуальный план лечения.

Реабилитация, мониторинг состояния пациента, контроль за выполнением плана реабилитации, оценка и корректировка плана реабилитации.

Проведение необходимых медицинских исследований.

Консультации врачей-специалистов.

Обезболивание ненаркотическими препаратами.

Психологическое сопровождение пациентов.

Обучение родным уходу за пациентом.

Питание и круглосуточный медсестринский уход при реабилитации в стационарных условиях.

Военные могут проходить реабилитацию как амбулаторно, так и стационарно. Это зависит от плана реабилитации и потребностей пациента.

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