Страна покрывает все расходы — Маляр о лечении и реабилитации военнопленных

Украина полностью покрывает расходы на лечение и реабилитацию освобожденных из плена украинцев. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга в Харьковской области 1 октября.

По ее словам, стране удалось провести 24 обмена и вернуть из плена 808 человек. Также Маляр посоветовала проверять организации, которые собирают деньги на лечение военнопленных. Ведь у государства уже есть отработанный алгоритм медицинской помощи и реабилитации для бывших пленных.

В первый день, когда человек возвращается в Украину, ему восстанавливают документы, проводят обследование, — подчеркнула она.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала: медицинская помощь в плену практически не оказывается.

— Разве что врачами, которые также попали в плен, они оказывают помощь, — сказала Микичак.

По словам заместителя министра обороны, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обработал более 6000 запросов “о статусе личности”. Речь идет о запросах родственников, которые ищут своих пропавших без вести родных-защитников Украины.

Штаб провел более 3000 консультаций по телефону, а также 380 личных приемов граждан и более 500 встреч с родными военнопленных.

Семьи украинских пленных постоянно ищут путь узнать хоть что-то о своих героях. Ранее семьи украинских моряков рассказали о своих мужчинах и их плену.

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