Отсрочка до завершения мобилизации: какой это срок и кто может получить

Отсрочки в Резерв+ бывают разными, одни из них привязаны к конкретной дате, а другие даются до завершения мобилизации в Украине. В нашем материале подробно рассказываем, кто может получить отсрочку до завершения мобилизации и можно ли ехать за границу.

Отсрочка до завершения мобилизации: что означает

Отсрочка до завершения мобилизации зависит от срока текущего призыва военнообязанных на службу. В этом случае конкретной календарной даты нет, поскольку такой вид отсрочки будет действовать до тех пор, пока продолжаются мобилизационные мероприятия. Но следует отметить, что при этом все это время должны сохраняться законные основания для временного освобождения от призыва.

Если военнообязанный человек потерял законные основания для временного освобождения от призыва, тогда его могут призвать на службу, пока в стране продолжаются мобилизационные меры. В июле Верховная Рада приняла законы о продлении военного положения до 31 октября.

Отсрочка до завершения мобилизации может автоматически продолжаться, пока у военнообязанного человека сохраняются соответствующие причины. Для автоматического продления будут использованы сведения из украинских госреестров и других систем.

Между тем, отсрочка до конкретной даты требует дальнейшей проверки, может ли она быть продлена автоматически для определенной категории или ее необходимо будет повторно подтвердить.

Отсрочка до завершения мобилизации: кому дают

Полный список оснований отсрочки от призыва на военную службу описывает ст. 23 закона №3543-XII. Освобождение от призыва будет действовать, пока есть законная причина для этого на время текущего периода мобилизации.

Следовательно, военнообязанные могут получить отсрочку:

по семейным обстоятельствам – родители трех и более несовершеннолетних детей; родители или опекуны ребенка с инвалидностью; военнообязанные, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка; а также ухаживающие за родственниками с инвалидностью;

по состоянию здоровья – люди с инвалидностью и временно непригодные к службе;

по обучению – отдельные категории студентов и аспирантов;

по профессиональному признаку — госслужащие; работники высшего и профобразования; учителя школ;

если это действующие военнослужащие и их близкие родственники — военные, освобожденные из плена; женщины и мужчины военных с ребенком; люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Можно ли выехать за границу с отсрочкой до завершения мобилизации

Отсрочка в Резерве+ до завершения мобилизации не дает автоматического права на выезд за пределы Украины в любой ситуации. Это будет зависеть от требований к категории лиц, к которой принадлежит человек, а также правил пересечения границы. Необходимо уточнять, может ли текущее основание для отсрочки давать право на выезд из страны и какие документы необходимо при этом иметь.

Ранее мы рассказывали о том, почему не обновляется Резерв+, что с этим делать и как исправить ошибки.

Фото: Міноборони

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