Для тебя Война в Украине

Отсрочка до завершения мобилизации: какой это срок и кто может получить

Марина Слизовская, редактор сайта 23 сентября 2026, 17:30 3 мин.
відстрочка в Резерв+ до завершення мобілізації

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