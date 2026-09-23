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Самый молодой — 4 года: ООН задокументировала 1 004 случая сексуального насилия во время войны в Украине

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 сентября 2026, 15:30 4 мин.
Сексуальное насилие в Украине: 1004 случая
Фото Pexels

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