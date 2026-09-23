Самый молодой — 4 года: ООН задокументировала 1 004 случая сексуального насилия во время войны в Украине

ООН задокументировала 1 004 случая сексуального насилия, связанного с войной России против Украины. Из них 984 произошли с начала полномасштабного вторжения до 31 июля 2026 года, еще 20 — до 2022 года.

Шокирует то, что среди пострадавших были не только взрослые мужчины и женщины, но и дети. По данным ООН, самой молодой задокументированной жертвой изнасилования стала 4-летняя девочка. Самой старшей — 82-летняя женщина. Оба случая правозащитники отнесли к действиям представителей российской власти.

Об этом говорится в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 18 сентября. Мониторинг охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2026-го.

Сколько случаев сексуального насилия зафиксировала ООН

Из 1004 задокументированных случаев 89% ООН связывает с представителями российских органов власти. Речь идет, в частности, о военнослужащих РФ, сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности.

Еще 11% случаев касались представителей украинских органов власти, в частности военнослужащих, Государственной уголовно-исполнительной службы и СБУ.

В отчете отмечается, что сексуальное насилие применяли как форму пыток, запугивания и принуждения в отношении гражданских и военнопленных.

Среди задокументированных нарушений — изнасилования, групповые изнасилования, попытки изнасилования, сексуальные нападения, принудительное обнажение, угрозы сексуальным насилием, увечья половых органов, а также избиения и поражение электрическим током в области гениталий.

Что происходило с украинскими военнопленными и гражданскими

По данным ООН, в местах содержания на оккупированной территории Украины и в России сексуальное насилие в отношении украинских военнопленных, медицинского персонала и гражданских происходило на разных этапах пребывания под стражей.

Нарушения фиксировали во время задержания, перевозки, допросов и содержания. Отдельные случаи происходили во время обысков камер и в душевых, а также непосредственно перед обменом или освобождением.

Вне мест содержания основными пострадавшими от сексуального насилия на оккупированных территориях были женщины и девушки. ООН задокументировала случаи изнасилований, групповых изнасилований, попыток изнасилования, сексуальных нападений, принудительного обнажения и угроз.

В то же время среди всех задокументированных пострадавших преобладали мужчины — прежде всего из-за большого количества случаев в местах содержания военнопленных. Отмечается, что самой молодой задокументированной пострадавшей от изнасилования была четырехлетняя девочка, а самой старшей — 82-летняя женщина. В обоих случаях преступления были совершены представителями российской власти.

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Что известно о случаях сексуального насилия

Отдельно в докладе говорится о 11% задокументированных случаев, которые были отнесены к украинским органам власти. Почти половина нарушений в отношении россиян и граждан третьих стран, которые находились в украинском плену или под стражей в связи с конфликтом, касалась исключительно угроз сексуальным насилием.

Значительная часть таких нарушений приходилась на начальный этап пребывания людей в плену. В то же время отмечается, что украинские власти сделали ряд шагов для предотвращения таких нарушений.

Среди них — изменения законодательства, директивы на уровне командования и сотрудничество с международными механизмами мониторинга. Однако правозащитники отмечают, что прогресс в привлечении виновных к ответственности остается ограниченным.

Что говорят в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что сексуальное насилие остается серьезной проблемой в условиях войны.

— Сексуальное насилие является серьезной составляющей полномасштабного вооруженного нападения на Украину. Оно должно немедленно прекратиться, независимо от того, кто является преступником, — заявил Тюрк.

Он также призвал Украину и Россию расследовать все достоверные сообщения о сексуальном насилии и обеспечивать привлечение виновных к ответственности независимо от их звания или принадлежности к определенной стороне.

В докладе ООН также содержатся рекомендации для сторон конфликта и международных партнеров. Они касаются предотвращения сексуального насилия, защиты пострадавших, расследования преступлений, привлечения виновных к ответственности и поддержки людей, переживших такие нарушения.

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