Для тебя Война в Украине

Взрывы в Киеве сегодня: что известно о последствиях обстрела

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 сентября 2026, 10:17 2 мин.
Киев, взрывы сегодня: в нескольких районах произошли пожары
Фото ДСНС/Telegram

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