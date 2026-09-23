Взрывы в Киеве сегодня: что известно о последствиях обстрела

В Киеве в результате атаки российских беспилотников зафиксировали попадания и падение БпЛА в нескольких районах столицы. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары. Сейчас известно о трех пострадавших, всех медики госпитализировали.

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Киев: что известно о последствиях

В Соломенском районе, по предварительным данным, из-за атаки врага произошло возгорание на территории транспортного предприятия. На место направились экстренные службы.

В Голосеевском районе возник пожар в складских помещениях. Также там зафиксировали попадание БпЛА в автозаправочную станцию.

Кроме того, в этом районе беспилотник упал на четырехэтажный бизнес-центр. По информации Кличко, на месте работают экстренные службы.

В результате атаки в столице пострадали три человека. Всех госпитализировали медики.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Читать по теме Киев пережил массированную атаку дронов и ракет: есть погибшие, десятки поврежденных объектов Ночной обстрел Киева вызвал разрушения и пожары в нескольких районах.

Что произошло в Дарницком районе

В Дарницком районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры. Предварительно, есть один пострадавший.

Также в районе из-за атаки произошло возгорание на крыше одной из автозаправочных станций.

По информации Киевской городской военной администрации, в Голосеевском районе также повреждено офисное помещение. Данные о пострадавших там уточняют.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых последствиях российской атаки. В Голосеевском районе БпЛА упал также на территорию объекта транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место.

В Соломенском районе беспилотник упал на здание магазина. На место также направили экстренные службы.

Кроме того, в Соломенском районе зафиксировано попадание БпЛА в девятиэтажное нежилое здание. Предварительно, удар пришелся на уровне четвертого этажа.

Также в Укрзалізниці отметили, что Центральный железнодорожный вокзал Киева не поврежден. Информация о прилете вблизи вокзала не повлияла на работу самого объекта.

Напомним, что 17 сентября Россия атаковала столицу ракетами и дронами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!