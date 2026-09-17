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Вибухи в Києві: Росія атакувала столицю ракетами та дронами, є постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 10:19 2 хв.
Вибухи в Києві 17 вересня: у столиці є постраждалі та пошкодження
Фото Сайт президента України

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