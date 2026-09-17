Вибухи в Києві: Росія атакувала столицю ракетами та дронами, є постраждалі

У Києві внаслідок чергової російської атаки постраждали 18 людей, серед них — двоє дітей. Про наслідки удару повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, кількість поранених у столиці протягом ранку зростала.

Скільки людей постраждало в Києві

Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, серед яких одна дитина. П’ятьох поранених медики госпіталізували.

— За попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС, — зазначив мер.

У Святошинському районі, попередньо, відомо про влучання в нежитлову будівлю.

Згодом кількість постраждалих зросла до 10, а потім — до 11 людей. Пізніше Кличко повідомив уже про 12 поранених, серед яких двоє дітей віком 10 та 12 років. На той момент дев’ять постраждалих перебували у лікарнях.

За останніми даними, у столиці вже 18 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Крім того, через атаку виникли проблеми з водопостачанням. Було зафіксовано зниження тиску подачі води на лівий берег столиці, а також у Солом’янський, Голосіївський та Святошинський райони.

Фахівці з’ясовують причину зниження тиску та працюють над відновленням нормального водопостачання.

Що повідомив Зеленський про наслідки атаки

Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі Росія обстріляла Україну балістичними та іншими ракетами, а також дронами. За його словами, під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура.

— Символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України. Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Більше десяти людей поранено, зокрема діти. Частину госпіталізовано до лікарень. У багатьох громадах були пожежі, — розповів глава держави.

Зеленський також закликав до посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, вчора внаслідок російської атаки на Київ у Святошинському районі загорілися складські приміщення, був постраждалий.

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