Як отримати права на трактор: де вчитися і які документи потрібні

В Україні сільське господарство залишається однією із найважливіших галузей економіки. Попит на галузевих спеціалістів досить великий, особливо в умовах повномасштабної війни.

Трактористи-машиністи займають одне з провідних місць серед працівників агрохолдингів. За даними порталу Work.ua, середня зарплата тракториста в Україні на вересень 2026 становить 35 000 гривень, за рік вона зросла на +27%.

Наразі в умовах воєнного стану працювати на тракторі стало дещо простіше з точки зору бюрократії. Детально розповідаємо, як отримати права на трактор в Україні, у нашому матеріалі.

Як отримати права на трактор в Україні: де вчитися на тракториста

Посвідчення тракториста-машиніста видають людині, яка здобула освіту за професіями, що передбачають вміння керувати машинами тих категорій, які заявлені на отримання посвідчення.

Отримати спеціальність тракториста-машиніста можна в аграрних вишах та у професійних училищах. Навчання на тракториста наразі коштує в середньому від 5 000 до 11 500 гривень (категорії А1, А2) за один рік.

Також цю професію можна здобути за спрямуванням служби зайнятості у центрах професійно-технічної освіти, де теоретичну частину можуть викладати дистанційно. Для безробітних таке навчання є безкоштовним.

Як отримати права на тракториста: які треба скласти іспити

Посвідчення тракториста видають після складення теоретичного та практичного іспитів екзаменаційній комісії тероргану Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Під час теоретичного іспиту необхідно відповісти на питання тесту щодо правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації машин. Якщо людина склала теоретичний іспит, тоді вона може перейти до практичної частини екзаменів.

Отримувач спеціальності тракториста також має продемонструвати вміння керувати трактором на навчальному полігоні та безпосередньо на об’єкті в реальних умовах.

Людина, яка успішно склала іспити, має отримати своє посвідчення протягом місяця, але не пізніше року від дати іспитів.

Як отримати права на трактор: перелік необхідних документів

Подати заяву на отримання прав на керування трактором заявник може особисто. Посвідчення видають територіальні органи Держпродспоживслужби. Для отримання послуги необхідно надати:

заяву від особи або подання підприємства/навчального закладу, якими направлена особа;

диплом кваліфікованого робітника/свідоцтво про присвоєння або підвищення кваліфікації;

копію картки фізичної особи — платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Держреєстру фізичних осіб платників податків;

медичну довідку про придатність до керування машинами;

дві фотокартки 3×4 см, що відповідає віку особи на момент отримання посвідчення;

документ, що засвідчує особу.

Чи можна отримати права на трактор без навчання

У квітні 2026 року Кабінет міністрів спростив для водіїв категорій С і D доступ до роботи на сільськогосподарській техніці, зокрема на тракторах. Було затверджено, що водії категорій С1, С, D1, D (вантажівки, автобуси та мікроавтобуси) зі стажем водіння до трьох років, можуть керувати окремими видами сільгосптехніки без посвідчення тракториста-машиніста.

Раніше власники таких прав могли керувати тракторами, самохідними зерно- і кукурудзозбиральними машинами лише за наявності трирічного стажу водіння. Але під час повномасштабної війни та дефіциту трактористів наявність обов’язкового трирічного стажу обмежувала залучення нових працівників.

Зазначається, що ця норма діятиме лише під час воєнного стану та ще 90 днів після його завершення. При цьому на дороги загального користування виїздити на тракторі не дозволяється.

Раніше ми розповідали про те, як жінки змінюють ринок праці у традиційно чоловічих професіях.

Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

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