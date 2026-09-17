День рятувальника 2026: як долають стихійні та воєнні лиха герої ДСНС

17 вересня Україна відзначає День рятувальника — професійне свято всіх тих, хто першими прибуває на місце трагедії й ризикуючи власним життям, допомагає іншим співгромадянам. Їх часто називають героями без зброї, та їхня сміливість є найсильнішою протидією стихійному чи воєнному лиху.

День рятувальника 2026: як змінилася професія за час війни

До початку повномасштабного вторгнення працівники ДСНС найчастіше асоціювалися у цивільних українців з вогнеборцями, а ще інколи — з професіоналами, які відреагують навіть на біду братів наших менших — знімуть кошеня з дерева чи дістануть песика з каналізаційного люка.

На жаль, нині перед рятувальниками постають завдання не просто складніші: ДСНС щодня рятують людей з-під завалів після російських атак на цивільні обʼєкти у мирних містах України.

Надзвичайники працюють навіть на близьких до бойових дій територіях, одними із перших повертаються на деокуповану землю.

Окрім цього, ДСНС також займаються розмінуванням території, евакуюють населення, допомагають відновлювати критично важливу інфраструктуру, надають першу психологічну допомогу постраждалим. Зокрема, українські надзвичайники допомагали у Туреччині після руйнівних землетрусів!

Небезпека під час роботи рятувальників

Разом з тим і самі надзвичайники часто опиняються на мушці агресора.

Уже не одноразово росіяни, обстрілявши цивільну інфраструктуру, чекали на прибуття ДСНС та медиків до місця події, щоб знову завдати удару та вбити якомога більше людей.

Найбільш показовим прикладом тероризму Росії стосовно рятувальників став обстріл Одеси 16 березня 2024 року. Тоді, на жаль, загинула 21 людина, серед яких двоє рятувальників та працівники Національної поліції. Ще 75 людей отримали поранення.

Представники поліції та ДСНС загинули під час повторного обстрілу, який відбувся після виклику рятувальників.

28 лютого 2023 року окупанти завдали удару по Святогірську, снаряди влучили у пожежну частину. А 27 жовтня 2023 року — по Ізюму, прицільно вдаривши по частині ДСНС.

Повторні обстріли місця трагедії відбуваються систематично, всупереч конвенціям та правилам ведення війни.

Привітання з Днем рятувальника

Вітаємо з Днем рятувальника України! Дякуємо за вашу мужність, витримку та готовність щодня приходити туди, звідки інші намагаються якнайшвидше втекти. Під час війни ваша робота стала ще небезпечнішою — ви рятуєте людей після обстрілів, розбираєте завали, гасите пожежі та допомагаєте повертати життя туди, де його намагалися зруйнувати. Бажаємо вам сил, міцного здоров’я, надійних напарників і якомога більше спокійних чергувань. Нехай кожен виїзд завершується поверненням додому1

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З Днем рятувальника України! Ваша професія завжди вимагала сміливості, але в умовах повномасштабної війни кожен ваш виїзд — це ще й величезний ризик. Ви заходите в палаючі будинки, працюєте під загрозою повторних ударів, допомагаєте постраждалим і рятуєте тих, хто опинився в біді. Дякуємо за кожне врятоване життя та за вашу щоденну працю. Бажаємо здоров’я, сил, безпеки, підтримки близьких і найголовнішого — завжди повертатися живими та неушкодженими.

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Щиро вітаємо з Днем рятувальника! Дякуємо кожному, хто навіть у найважчі моменти не вагається і вирушає на допомогу. Під час війни вам доводиться працювати там, де небезпека може чекати на кожному кроці, але ви продовжуєте виконувати свою справу — рятувати людей, приборкувати вогонь, розбирати завали та допомагати громадам оговтатися після ударів. Бажаємо вам витримки, професійних сил, людської вдячності та мирного неба. Бережіть себе!

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З Днем рятувальника України! Дякуємо за вашу мужність, силу та готовність рятувати людей навіть під час війни. Міцного здоров’я, безпеки та завжди щасливого повернення додому!

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Вітаємо з Днем рятувальника України! Дякуємо за вашу відвагу, професіоналізм і небайдужість. Нехай вистачає сил на кожен виклик, поруч будуть надійні люди, а вдома завжди чекають рідні. Здоров’я, безпеки та якнайшвидшої Перемоги і миру Україні!

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