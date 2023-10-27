Вдарили по пожежній частині! Російські окупанти обстріляли Ізюм 27 жовтня — що відомо

Сьогодні, 27 жовтня, російські окупанти обстріляли Ізюм Харківської області. Саме в цей день пожежна охорона області мала відзначати 200-річчя. Але росіяни вирішили “привітати” людей звичним, терористським способом. Читай, що відомо про обстріл Ізюму сьогодні та чи є загиблі.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що постраждали восьмеро рятувальників, пошкоджена будівля пожежної частини та 13 одиниць техніки.
Четверо працівників ДСНС нині перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
У Харківській ОВА додали, удар стався близько півночі. За попередніми даними росіяни били по місту із ЗРК С-300.
За минулу добу ворог обстрілював населені пункти Куп’янського та Ізюмського районів. Зокрема, Дворічну, Кислівку, Берестове, Курилівку, Борову, Богуславку та інші
На Куп’янському напрямку російські окупанти безуспішно продовжують штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки. ЗСУ дають окупантам відсіч, тому просувань у ворога немає.
Раніше ми ділилися розповідями очевидців про жорстокий обстріл Миколаївщини 18 жовтня.
Фото: Ігор Клименко
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.