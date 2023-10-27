Ударили по пожарной части! Российские оккупанты обстреляли Изюм 27 октября — что известно

Сегодня, 27 октября, российские оккупанты обстреляли Изюм Харьковской области. Именно в этот день пожарная охрана области должна была отмечать 200-летие. Но россияне решили “поздравить” людей привычным, террористским способом. Читай, что известно про обстрел Изюма сегодня и есть ли погибшие.

Обстрел Изюма сегодня 27 октября: россияне ударили по пожарной части

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что пострадали восемь спасателей, повреждено здание пожарной части и 13 единиц техники.

Четверо работников ГСЧС сейчас находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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В Харьковской ОВА добавили, что удар произошел около полуночи. По предварительным данным, россияне били по городу с ЗРК С-300.

За минувшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского и Изюмского районов. В частности, Двуречную, Кисловку, Берестовое, Куриловку, Боровую, Богуславку и другие.

На Купянском направлении российские оккупанты безуспешно продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки. ВСУ дают оккупантам отпор, поэтому продвижений у врага нет.

Ранее мы делились рассказами очевидцев о жестоком обстреле Николаевской области 18 октября.

Фото: Игорь Клименко

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