Российские военные наносят удары по гражданским объектам и убивают мирное население Украины.

Вечером 18 октября 2023, в 20:30, Россия нанесла ракетный удар по населенному пункту Степовской громады Николаевской области.

Что известно об обстреле Степовской громады 18 октября 2023

Оккупанты попали в заведение питания в Степовской громаде. На момент удара там находились люди.

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Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек.

В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.

Обстрел Степовской громады 18 октября 2023 года: рассказы очевидцев

Секретарь Степовской громады Виктор Федюк рассказывает об обстреле кафе.

— Была барная стойка, там работал человек 58 лет, туда прилетела ракета. Ребята, сидевшие за столом по центру зала говорят, что их отбросило в момент удара. Друг друга разгребали и вытаскивали, — говорит он.

Люди просто отдыхали в кафе: рассказы очевидцев о жестоком обстреле Николаевской области 18 октября / 2 Фотографии

По его словам, пострадали многие дома, ведь в село попали три баллистических ракеты. Ночью работали спасатели и другие службы.

Александр, находившийся в кафе, рассказывает, что в момент удара было очень громко, люди попадали на пол. Затем слышали второй прилет. Но полета самой ракеты не было слышно.

— Сначала выбежали из кафе, а потом вернулись, чтобы помогать людям доставать других. Вызвали скорую сразу. Одну женщину завалило, она сразу умерла. Одного травмированного человека мы достали и оттащили, чтобы он не был под камнями, — делится Александр.

Рассказывает, что у него до сих пор болит голова и его тошнит. Дома у него выбило стекла.

Обстрел Степовской громады: фото

Люди просто отдыхали в кафе: рассказы очевидцев о жестоком обстреле Николаевской области 18 октября / 3 Фотографии

Заместитель директора Степовского детского интерната Орыся Иванчук рассказывает об обстреле территории заведения. По ее словам, в марте 2022 года в интернат переселили 130 подопечных из Лупаревского психоневрологического интерната. Все они ВПЛ.

Она говорит, что ночью произошел прилет, разрушивший прачечную, котельную, здания подсобного хозяйства.

— В здании, где живут переселенцы, нет окон, дверей, потолок упал. В пищевом блоке также упал потолок. Но, к счастью, подопечные не пострадали.

Обстрел Николаева 19 октября 2023 года: что известно

Ночью, 19 октября 2023 года, в 00:55 город Николаев получил ракетный удар, в результате чего возник пожар неиспользовавшегося складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также ночью в Степовской громаде около 02:40 в результате падения обломков ударного БпЛА типа Shahed-136/131 загорелся пожар кровли одноэтажного складского здания, которое не использовалось. К счастью, пострадавших нет.

К сожалению, российские военные ежедневно наносят удары по Украине. Ранее мы рассказывали об обстреле Обухова 18 октября 2023 года.

Фото: оператор Фактов ICTV Даниил Слиж

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