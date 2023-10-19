Люди просто отдыхали в кафе: рассказы очевидцев о жестоком обстреле Николаевской области 18 октября

Российские военные наносят удары по гражданским объектам и убивают мирное население Украины.
Вечером 18 октября 2023, в 20:30, Россия нанесла ракетный удар по населенному пункту Степовской громады Николаевской области.
Оккупанты попали в заведение питания в Степовской громаде. На момент удара там находились люди.
Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек.
Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек.
В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.
Секретарь Степовской громады Виктор Федюк рассказывает об обстреле кафе.
— Была барная стойка, там работал человек 58 лет, туда прилетела ракета. Ребята, сидевшие за столом по центру зала говорят, что их отбросило в момент удара. Друг друга разгребали и вытаскивали, — говорит он.
По его словам, пострадали многие дома, ведь в село попали три баллистических ракеты. Ночью работали спасатели и другие службы.
Александр, находившийся в кафе, рассказывает, что в момент удара было очень громко, люди попадали на пол. Затем слышали второй прилет. Но полета самой ракеты не было слышно.
— Сначала выбежали из кафе, а потом вернулись, чтобы помогать людям доставать других. Вызвали скорую сразу. Одну женщину завалило, она сразу умерла. Одного травмированного человека мы достали и оттащили, чтобы он не был под камнями, — делится Александр.
Рассказывает, что у него до сих пор болит голова и его тошнит. Дома у него выбило стекла.
Заместитель директора Степовского детского интерната Орыся Иванчук рассказывает об обстреле территории заведения. По ее словам, в марте 2022 года в интернат переселили 130 подопечных из Лупаревского психоневрологического интерната. Все они ВПЛ.
Она говорит, что ночью произошел прилет, разрушивший прачечную, котельную, здания подсобного хозяйства.
— В здании, где живут переселенцы, нет окон, дверей, потолок упал. В пищевом блоке также упал потолок. Но, к счастью, подопечные не пострадали.
Ночью, 19 октября 2023 года, в 00:55 город Николаев получил ракетный удар, в результате чего возник пожар неиспользовавшегося складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также ночью в Степовской громаде около 02:40 в результате падения обломков ударного БпЛА типа Shahed-136/131 загорелся пожар кровли одноэтажного складского здания, которое не использовалось. К счастью, пострадавших нет.
К сожалению, российские военные ежедневно наносят удары по Украине. Ранее мы рассказывали об обстреле Обухова 18 октября 2023 года.
Фото: оператор Фактов ICTV Даниил Слиж
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