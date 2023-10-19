Війна в Україні

Люди просто відпочивали у кафе: розповіді очевидців про жорстокий обстріл Миколаївщини 18 жовтня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 12:31
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