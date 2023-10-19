Російські військові завдають ударів по цивільних об’єктах і вбивають мирне населення України.

Ввечері 18 жовтня 2023, о 20:30, Росія завдала ракетного удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївської області.

Що відомо про обстріл Степівської громади 18 жовтня 2023

Окупанти влучили у заклад харчування у Степівській громаді. На момент удару там перебували люди.

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Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна людина.

Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру.

Обстріл Степівської громади 18 жовтня 2023: розповіді очевидців

Секретар Степівської громади Віктор Федюк розповідає про обстріл кафе.

— Була барна стійка, там працювала людина 58 років, туди прилетіла ракета. Хлопці, які сиділи за столом по центру залу, кажуть, що їх відкинуло в момент удару. Одне одного розгрібали та витягували, — говорить він.

Люди просто відпочивали у кафе: розповіді очевидців про жорстокий обстріл Миколаївщини 18 жовтня / 2 Фотографії

За його словами, постраждало багато будинків, адже в село влучили три балістичні ракети. Вночі на місці працювали рятувальники та інші служби.

Олександр, який був у кафе, розповідає, що у момент удару було дуже гучно, люди попадали на підлогу. Потім чули другий приліт. Але польоту самої ракети не було чути.

— Спершу вибігли з кафе, а потім повернулися, щоб допомагати людям діставати інших. Викликали швидку відразу. Одну жінку завалило, вона відразу померла. Одну травмовану людину ми дістали та відтягнули, щоб вона не була під камінням, — ділиться Олександр.

Розповідає, що його досі болить голова та нудить. Вдома в чоловіка повибивало шибки.

Обстріл Степівської громади: фото

Люди просто відпочивали у кафе: розповіді очевидців про жорстокий обстріл Миколаївщини 18 жовтня / 3 Фотографії

Заступниця директора степівського дитячого інтернату Орися Іванчук розповідає про обстріл території закладу. За її словами, у березні 2022 року до інтернату переселили 130 підопічних з Лупарівського психоневрологічного інтернату. Всі вони ВПО.

Вона каже, що вночі стався приліт, який зруйнував пральню, котельню, будівлі підсобного господарства.

— У будівлі, де мешкають переселенці, немає вікон, дверей, стеля впала. У харчовому блоці також упала стеля. Але, на щастя, підопічні не постраждали.

Обстріл Миколаєва 19 жовтня 2023: що відомо

Вночі, 19 жовтня 2023 року, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа складської будівлі, яка не використовувалася, на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також вночі у Степівській громаді близько 02:40 внаслідок падіння уламків ударного БпЛА типу Shahed-136/131 зайнялася пожежа покрівлі одноповерхової складської будівлі, що не використовувалася. На щастя, постраждалих немає.

На жаль, російські військові щодня завдають ударів по Україні. Раніше ми розповідали про обстріл Обухова 18 жовтня 2023.

Фото: оператор Фактів ICTV Даніїл Сліж

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