Херсон укотре під вогнем росіян! Унаслідок обстрілу 19 жовтня є поранені у важкому стані

Росіяни продовжують воювати з цивільним населенням України. Щодня Херсон та область страждають від ударів. Сьогодні, 19 жовтня, ворог здійснив черговий обстріл Херсона. Читай, що відомо про вибухи в Херсоні зараз.

Обстріл Херсона 19 жовтня 2023: вибухи в Херсоні зараз — що відомо

Сьогодні, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Ворог ударив по місту з артилерійського озброєння.

Влучання — у житлову зону. Постраждали троє людей.

У 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, уламкові травми. Стан — важкий. У чоловіків 60 і 39 років — уламкові поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.

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За минулу добу ворог здійснив 105 обстрілів, випустив 580 снарядів з мінометів, артилерії, Градів, АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По Херсону росіяни випустили 23 снаряди.

Цілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та парку у Херсоні. Учора, 18 жовтня, унаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, четверо дістали поранення.

Раніше ми розповідали про обстріл Запоріжжя 18 жовтня.

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