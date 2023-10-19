Війна в Україні

Херсон укотре під вогнем росіян! Унаслідок обстрілу 19 жовтня є поранені у важкому стані

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 11:38
Обстріл Херсон 19 жовтня 2023: вибухи в Херсоні зараз — що відомо
Фото: Facebook ДСНС України

Більше новин
кухар
Міжнародний День кухаря 2023: коли відзначають і які існують традиції по всьому світу
як утеплити дитячу кімнату
Щоб було тепло й комфортно навіть у найсильніші морози! Як утеплити дитячу кімнату на зиму 2023 зсередини та ззовні
перець
Перець на зиму, фарширований капустою: рецепти приготування з вином, медом та часником
Херсон укотре під вогнем росіян! Унаслідок обстрілу 19 жовтня є поранені у важкому стані
Яку температуру потрібно збивати у дорослих та дітей
Дивитись більше

Матеріали по темі

Херсон укотре під вогнем росіян! Унаслідок обстрілу 19 жовтня є поранені у важкому стані
Яку температуру потрібно збивати у дорослих та дітей
Вибухи у Степівській громаді 18 жовтня 2023: що відомо
Люди просто відпочивали у кафе: розповіді очевидців про жорстокий обстріл Миколаївщини 18 жовтня
чим допоміг Ізраїль Україні у війні
Усе, але без військової підтримки: чим саме допоміг Ізраїль Україні у війні
Як волонтерам не вигорати емоційно - поради психолога
“Хочу ефективно волонтерити. Як при цьому не вигорати?”

Відео
0:09:48
Богдан Яроцький

Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
0:07:04
Telegram
Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення
0:05:17
Зірки розважають дітей
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:57
відновлення будинків у Харкові
Люди втратили все, але залишилися живими. Як Харків-залізобетон оговтується після атаки 6 жовтня
Більше відео
Як волонтерам не вигорати емоційно - поради психолога
Читати далі
“Хочу ефективно волонтерити. Як при цьому не вигорати?”
повітряна тривога
Читати далі
Звук сирени лякає твою дитину? Як допомогти малечі побороти страх повітряної тривоги

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь