Херсон в очередной раз под огнем россиян! В результате обстрела 19 октября есть раненые в тяжелом состоянии

Россияне продолжают воевать с гражданским населением Украины. Каждый день Херсон и область страдают от ударов. Сегодня, 19 октября, враг совершил очередной обстрел Херсона. Читай, что известно про взрывы в Херсоне сейчас.

Обстрел Херсона 19 октября 2023: взрывы в Херсоне сейчас — что известно

Сегодня, 19 октября, российские оккупанты обстреляли Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Враг ударил по городу из артиллерийского вооружения.

Попадание — в жилую зону. Пострадали три человека.

У 49-летней женщины контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы. Состояние — тяжелое. У мужчин 60 и 39 лет — осколочные ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

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За прошедшие сутки враг совершил 105 обстрелов, выпустил 580 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По Херсону россияне выпустили 23 снаряда.

Целили в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и парка в Херсоне. Вчера, 18 октября, в результате российских обстрелов погибли два человека, четверо получили ранения.

Ранее мы рассказывали об обстреле Запорожья 18 октября.

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