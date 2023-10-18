Ракетами по многоэтажке в центре города: взрывы в Запорожье сегодня и есть ли жертвы

Сегодня, в ночь на 18 октября 2023 года, российские военные нанесли шесть ударов по Запорожью в период времени с 01:33 по 01:48. Тип ракет устанавливается, сообщил глава Запорожской ОВ Юрий Малашко.

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По словам Малашко, один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. Дом потерпел разрушения с пятого по третий этаж. Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.

Жителей дома эвакуировали, по данным ГСЧС, это около 50 человек, всем предоставят временное жилье. Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.

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К сожалению, после ночной атаки россиян известно о двух погибших и троих раненых. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

На месте продолжают работать экстренные службы.

— Для всех, кто не смог решить проблему или ищет человека после трагедии, напоминаю, что областная военная администрация всегда доступна. Телефон горячей линии: 0800503508, — акцентировал Малашко.

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— Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому — обычной пятиэтажке.

Разрушены восемь квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора.

Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть, — написал президент Украины в Telegram.

Российские военные ежедневно обстреливают прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали, как Красногоровка страдает от вражеского огня.

Фото: Суспільне Запоріжжя, Юрий Малашко, ГСЧС, Нацполиция

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