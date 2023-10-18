Ракетами по багатоповерхівці в центрі міста: вибухи у Запоріжжі сьогодні та чи є жертви

Сьогодні, в ніч проти 18 жовтня 2023 року, російські військові завдали шість ударів по Запоріжжю у період часу з 01:33 по 01:48. Тип ракет встановлюється, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні: що відомо про обстріл 18.10.2023

За словами Малашка, один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Будинок зазнав руйнувань з п’ятого по третій поверх. Частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку.

Жителів будинку евакуювали, за даними ДСНС, це близько 50 людей, усім нададуть тимчасове житло. Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності.

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На жаль, після нічної атаки росіян відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Ще три особи вважаються зниклими безвісти.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

— Для всіх, хто не зміг розв’язати проблему чи шукає людину після трагедії, нагадую, що обласна військова адміністрація завжди доступна. Телефон гарячої лінії: 0800503508, — акцентував Малашко.

Вибухи у Запоріжжі 18 жовтня 2023: фото

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Реакція Зеленського на обстріл Запоріжжя 18 жовтня 2023

— Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку — звичайній п’ятиповерхівці.

Зруйновано вісім квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор.

Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти, — написав президент України у Telegram.

Російські військові щоденно обстрілюють прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали, як Красногорівка потерпає від ворожого вогню.

Фото: Суспільне Запоріжжя, Юрій Малашко, ДСНС, Нацполіція

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