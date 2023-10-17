Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення

Останніми днями ситуація на Авдіївському напрямку дуже напружена. Росіяни посилили обстріли Авдіївки та позицій військових.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 16 жовтня Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію в Авдіївці. Бої за місто тривають, обстрілів по громаді стало менше.

Про евакуацію з Авдіївки

Щодо позицій ЗСУ, то обстріли регулярні, ворог накриває артилерією і вдень, і вночі. Росіяни більше обстрілюють Первомайське, 16 жовтня було відомо про двох загиблих. З Авдіївки триває евакуація, з міста виїжджають невеликими групами по чотири-п’ять людей за день.

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За його словами, люди отримують гуманітарну допомогу та мають медичне забезпечення. Але лікарня розташована так, що потрапляє під обстріли, тому людям буває страшно туди йти.

— Розуміємо, що нічого ще не закінчується на нашому напрямку. Зараз ворог перегруповується, очікуємо, що, найімовірніше, скоро буде нова хвиля потужних штурмових дій, — зазначив Барабаш.

Росіяни намагаються оточити місто та активно б’ють зі сторони Красногорівки та Водяного. Але українські військові змогли дати відсіч ворогу.

Ситуація в Авдіївці сьогодні: що відомо про обстріли 17 жовтня

Віталій Барабаш розповів про ситуацію у місті журналісту Факти ICTV Олегу Корнієнку.

Ми вже третю добу спостерігаємо зниження градуса напруги по місту, але по позиціях цього не скажеш. Штурмових дій в рази менше. Ракетні удари по місту також зменшилися, — говорить Барабаш.

За його словами, у місті немає жодного вцілілого будинку. Він каже, що з початку загострення в Авдіївці тіла чотирьох людей перебувають під завалами, дістати їх зараз з-під завалів без спецтехніки нереально.

Місцеві жителі показали, як вони живуть та виживають під постійними обстрілами в потрощеному місті.

Попри те, що окупанти посилюють обстріли, наші бійці дають гідну відсіч та завдають ударів по окупантах. Нищити ворога нашим військовим допомагає розвідка. Раніше ми розповідали, як аеророзвідка нищить техніку росіян.

Фото: Віталій Барабаш

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