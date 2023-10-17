Україна

Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення

Богдана Макалюк, журналістка сайту Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 17 Жовтня 2023, 15:00
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023

Більше відео
0:05:17
Зірки розважають дітей
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залітають у глибокий тил росіян. Аеророзвідка показала, як нищить техніку ворога — чим можна допомогти
0:06:39
90-ті роковини Голодомору: які країни світу не визнали його геноцидом
Бояться слова геноцид! Як вшанують 90-ті роковини Голодомору та хто досі не визнав страшний злочин
Дивитись більше

Останні відео
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023

Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення
0:05:17
Зірки розважають дітей
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:57
відновлення будинків у Харкові
Люди втратили все, але залишилися живими. Як Харків-залізобетон оговтується після атаки 6 жовтня
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залітають у глибокий тил росіян. Аеророзвідка показала, як нищить техніку ворога — чим можна допомогти
0:06:39
90-ті роковини Голодомору: які країни світу не визнали його геноцидом
Бояться слова геноцид! Як вшанують 90-ті роковини Голодомору та хто досі не визнав страшний злочин
0:09:07
Ситуація навколо Бахмута сьогодні 16 жовтня 2023 року: що відомо про нову тактику росіян
Побільшало нічних штурмів — снайпер Президентської бригади про нову тактику окупантів під Бахмутом
0:03:03
Родина з Бахмута
Врятував з-під Бахмута, а згодом став хрещеним батьком! Історія 7-річного хлопчика та рішучого військового
0:06:18
ветерани
Встановили світовий рекорд! Українські ветерани вразили вміннями на фестивалі Arnold Classic Europe
0:05:13
Чому ворог штурмує Авдіївку — військовий про причини штурмів цих позицій
Чому росіяни штурмують Авдіївку? Три причини, чому окупантам потрібне місто — пояснює військовий
Більше відео
Зірки розважають дітей
Читати далі
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь