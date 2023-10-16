Чому росіяни штурмують Авдіївку? Три причини, чому окупантам потрібне місто — пояснює військовий

Майор МВС та офіцер Легіону Свободи Максим Морозов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини, чому ворог штурмує Авдіївку, та чим вона важлива позиційно та символічно. Детальніше про останні новини з Авдіївки — читай у матеріалі.

Чому ворог штурмує Авдіївку

Після кількох діб масованих атак та авіаударів російські окупанти зменшили інтенсивність боїв. Максим Морозов каже, ворог “видихнувся”, зазнав масштабних втрат живої сили та техніки.

На думку військового, росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку саме зараз, бо місто є стратегічною, символічною і тактичною точкою.

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Перша причина символічна — Авдіївка дев’ять років є форпостом української оборони. Росіяни дев’ять років не можуть її захопити, для них це було б величезною перемогою.

Тактична причина — у випадку взяття Авдіївки, ворог міг би вийти на продовження штурмових дій, розвитку успіху в напрямку Нью-Йорка, Костянтинівки, Покровська.

Стратегічною та найбільш логічною причиною, на думку Максима Морозова, є те, що Авдіївка є чудовим плацдармом для українського наступу на Донецьк і звільнення його від російських окупантів.

У разі просування росіян, наше командування було б змушене перекидати резерви з не менш важливих напрямків — Запорізького чи Бахмутського.

Раніше ми розповідали про карту бойових дій на 16 жовтня 2023 та зміни на ній.

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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