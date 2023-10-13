Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів ведучій Яні Брензей в ефірі телемарафону про ситуацію в Авдіївці.

Інтенсивні бої за місто тривають уже четверту добу, ворог іде у наступ та гатить з усього наявного озброєння. Читай у матеріалі про останні новини з Авдіївки станом на зараз.

Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини

Росіяни обстрілюють не лише прифронтові міста, а й глибокий тил. Бої тривають без перерви, багато працює авіація. Сьогодні вночі обстріляли сусідні села, далекі від лінії фронту.

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Ніч була дуже гаряча. Було кілька авіаракетних ударів по місту. По позиціях навіть не рахували, дуже багато. Сотні обстрілів, десятки за ніч по місту. Штурми не припиняються, лізуть як таргани, — каже Віталій Барабаш.

Віталій Барабаш каже, техніки та важкого озброєння у російських окупантів дуже багато. Постійно підвозять особовий склад. Четверту добу бійці ЗСУ незмінно стоять на позиціях. Мета в окупантів — оточення міста. Вони сконцентровані на ударах з південних та північних флангів.

Логістика постачань продуктів та ліків у місто нині припинена. Людям забезпечують лише евакуацію. Резервів продуктів та ліків вистачить на кілька місяців. За минулу добу відомо про одного загиблого та чотирьох поранених, під завалами двоє цивільних.

Зазнали поранень двоє поліціянтів. ТРО медіа показало кадри, що відбувалося в Авдіївці станом на 12 жовтня. Серед мирних мешканців є жертви, місто обстрілюється російськими окупантами безперервно.

Росіяни атакували дроном військових, що розвозили гуманітарну допомогу людям. На щастя, всі військові ЗСУ лишилися живими. Місцеві жителі кажуть, у місті стоїть дим, нічого не видно, все горить.

Станом на ранок 12 жовтня в Авдіївці лишалося 1627 людей. Місцева влада та мешканці дякують бійцям ЗСУ за захист та оборону міста.

Раніше ми розповідали, як українські захисники утримують позиції на сході.

Фото: 60 окрема механізована Інгулецька бригада

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